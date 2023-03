LIDL, ora lo paghi 7,99 euro: in tanti stavano aspettando questa nuova offerta

Molti stavano aspettando il nuovo volantino LIDL per accaparrarsi delle offerte pasquali imperdibili. Vediamo qual è la più ambita.

LIDL è un supermercato molto frequentato soprattutto per le offerte settimanali proposte in volantino sia per prodotti food che per prodotti no food.

I punti di forza di LIDL

LIDL è una catena di supermercati di origine tedesca fondata nel 1973 a Neckarsulm. Oggi LIDL è presente in numerosi paesi in Europa, tra cui anche l’Italia, con più di 11.200 punti vendita.

LIDL si distingue dalla concorrenza per la sua politica di vendita a basso costo, che è supportata da una catena di fornitura efficiente e da una selezione di prodotti di marca propria di alta qualità.

La catena di supermercati si è anche impegnata a diventare più sostenibile, ad esempio riducendo l’impatto ambientale dei suoi prodotti e delle sue operazioni.

LIDL è anche noto per le sue promozioni settimanali chiamate offerte della settimana che offrono grandi sconti su prodotti selezionati. In questi giorni, sta per arrivare un’offerta molto attesa dai consumatori, che riguarda alcuni prodotti pasquali che potrebbero far contenti grandi e piccini. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’offerta più attesa

Le uova di Pasqua sono tra i prodotti più acquistati da regalare durante questa festività primaverile. Coloro che attendono con più trepidazione le uova di cioccolata sono, sicuramente, i più piccoli di casa. Con il carovita, tuttavia, non tutti avranno la possibilità di portare tali prodotti in casa se non facendo qualche sacrificio.

Per fortuna, ci sono le offerte di LIDL e quelle pasquali sono tra le più attese. Tuttavia, è necessario affrettarsi poiché le scorte sono limitate.

A partire da oggi 27 marzo e fino al 2 aprile, LIDL ha messo il nuovo volantino con le offerte pasquali. In particolare, tra i prodotti più ambiti c’è l’uovo di cioccolato al latte con nocciole intere venduto al prezzo accessibilissimo di 7,99 euro. Dietro questo prezzo, si cela un’iniziativa interessante: per ogni uovo acquistato, il supermercato donerà alla Fondazione ABIO Italia Onlus 1 euro.

Le offerte, però, non finiscono qui. Tra le uova di Pasqua più apprezzate dai bambini c’è Kinder Gran sorpresa con vari temi, venduto in offerta al prezzo di 9,99 euro. Chi desidera, invece un uovo più piccolo, a marchio Favorina, potrà sceglierne uno al latte o fondente a soli 4,69 euro.

Non mancano altri dolci come l’agnello pasquale di Favorina che costa 3,29 euro oppure la Colomba Favorina ripiena di crema e ricoperta di cioccolato al prezzo di 4,89 euro. Tutte le altre offerte sono consultabili sul volantino LIDL di questa settimana. Come tutte le offerte, però, finiscono in fretta.

Per questo motivo, se sei interessato ad un articolo in particolare, ti consigliamo di recarti velocemente al supermercato più vicino e riempire il tuo carrello per i regali di Pasqua.