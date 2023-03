Da dove arriva e chi produce la pasta della LIDL? Ecco cosa dovresti sapere

La domanda nasce spontanea: ma chi produce la pasta della LIDL e da dove arriva? Questa è la risposta definitiva.

La pasta è uno degli alimenti per eccellenza in tutta Italia e, nello stesso tempo, il supermercato Lidl sta diventando un punto di riferimento importante per la spesa di tutti i giorni. Le famiglie desiderano qualità dei prodotti, una vasta scelta e un prezzo largamente competitivo. Tutti fattori che sono permessi dalla combinazione dei grandi marchi che producono la pasta della Lidl, così da poterla vendere a prezzo minore seppur con una qualità non indifferente.

Perché la pasta dei discount ha un prezzo basso?

È un alimento che non manca mai sulle tavole degli italiani, versatile e sempre ottima ad ogni ora della giornata. I consumatori non ne possono fare a meno, tanto che con l’aumento dei prezzi hanno optato per acquistare quella del supermercato Lidl con marchio non pubblicizzato.

Si sono resi conto che la qualità fosse ottima, il gusto perfetto e le tipologie a disposizione con un ventaglio ricco di offerta. Il costo del prodotto è relativamente basso, tanto che si cerca di capire come sia possibile.

Il prodotto acquistato in un discount non è di bassa qualità solo perché non di marca nota. Il prezzo basso viene determinato da una serie di fattori, come la produzione e anche la pubblicità. Da non dimenticare il packaging e tutta una serie di determinanti che spingono il prezzo in alto.

Non è tutto, la maggior parte di questi marchi sconosciuti venduti dal noto discount, sono prodotti da marchi eccellenti e di fama internazionale. Riassumendo, il costo della pasta di un discount è basso solo perché il marchio non è conosciuto e non c’è un progetto di marketing pubblicitario alle spalle.

Chi produce la pasta della Lidl

Per capire che siano i produttori della pasta della Lidl basta leggere la sua etichetta, sul retro del pacco.

La dicitura indica i nomi di tutte le aziende leader di pasta e del settore alimentare che producono anche sotto altri nomi. Le aziende di riferimento del supermercato sono Italiamo, DeLuxe, Nonna Mia e Combino.

Tutti questi brand non producono la pasta, ma la ricevono dalle grandi distribuzioni per confezionarla. Chi la produce sono tutti i grandi pastifici italiani e non, quelli che si conoscono per il nome e la grande qualità.

Con questo metodo si è in grado di mantenere un costo basso, con accordi commerciali particolari ma senza togliere nulla alla qualità del prodotto stesso.

Un esempio? La pasta a marchio Combino è prodotta dalla Fratelli Cellino, marchio leader italiano. Dopo averla prodotta passa nelle mani della Combino che la confeziona, riportando tutte le indicazioni sull’etichetta.

I nomi che si possono trovare sull’etichetta sono tantissime, come il Pastificio Liguori, Pastificio Antonio Pallante sino al Pastificio Armando De Angelis e Taralloro solo per citarne alcuni.