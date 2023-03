Al via l’asta per l’acquisto del Manchester United

Sono anni che una delle squadre più grandi del mondo è circondata dal malcontento. Stiamo parlando del Manchester United.

Oggi la situazione potrebbe capovolgersi dato che ha avuto inizio l’asta per acquistare il Manchester United. Tra le tante offerte figurano quelle di grandi gruppi, di una famiglia reale e di imprenditori di successo.

L’inizio dell’asta per acquistare il Manchester United

La squadra inglese di calcio, il Manchester United, è in vendita dallo scorso novembre. La famiglia, che ne possiede la quota di maggiorazione da circa 20 anni, i Glazer, ha dato il mandato di vendita alla banca d’affari Raine Group. L’Istituto bancario sta ricevendo una miriade di offerta, poste sotto esame, tra cui due particolarmente interessanti. Le offerte in questione sono arrivate dal miliardario inglese Jim Ratcliffe, proprietario del gruppo Ineos, e da Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar.

Viene posta particolare attenzione nei confronti dell’asta creata per la vendita del Manchester United in quanto coinvolge direttamente uno dei Club calcistici che hanno maggiori notorietà e valore al mondo. Questa squadra in particolare è ritenuta il simbolo per eccellenza del calcio inglese e di conseguenza è anche la squadra rappresentante del campionato più ricco e più seguito al mondo, ossia la Premier League.

Rispetto agli altri club, il Manchester United si contraddistingue perché nel corso degli anni ha accumulato una lunga serie di successi e la sua storia va avanti da oltre 140 anni.

Inoltre bisogna anche sottolineare che il Manchester United ha un prestigio e un valore talmente tanto solido, che non si lascia influenzare assolutamente dei risultati calcistici ottenuti. In questi termini, anche se non vince il campionato da 10 anni, rimane uno dei club più ricchi al mondo. Basti pensare che solo nel 2022 il club ha ottenuto ricavi per una cifra esorbitante, ossia 688,6 milioni di euro. Solo tre squadre sono state in grado di superare questa cifra, sia il Real Madrid, il Manchester City e il Liverpool.

L’ultimo decennio però ha avuto degli effetti negativi, a causa dei quali il malcontento dei tifosi è andato sempre più ad aumentare. Tra le tante ragioni per cui i Glazer hanno deciso di mettere in vendita il club, c’è anche il fattore tifoseria.

Le offerte per l’acquisto della squadra inglese

Al momento il Manchester United quotato in borsa di New York con un valore di 3,8 miliardi di dollari. Nonostante ciò, i Glazer chiedono una cifra tra i 5 e i 6 miliardi. Gli investitori non sono rimasti sorpresi dalla richiesta e hanno cominciato ad avanzare diverse offerte. È stato mostrato forte interesse nei confronti di questo club, tant’è vero che i giornali inglesi parlando di offerte da parte di aziende come Apple, Meta e Amazon. Nei mesi scorsi anche Elon Musk ha mostrato forte interesse nell’acquisto del Manchester United.

Le offerte arrivano anche da altri luoghi e da imprenditori molto ricchi. Ad esempio, la banca ha ricevuto un’offerta importante da Thomas Zilliacus, ex dirigente di Nokia, il quale sembra essere intenzionato ad acquistare la metà delle quote della squadra.

I Glazer hanno ricevuto offerte più concrete da parte di Ratcliffe e Al Thani. Il primo è già proprietario del Nizza, nonché proprietario del gruppo Ineos, la terza società petrolchimica più grande al mondo. Ratcliffe è anche partner di Mercedes in Formula 1 e del Team Britannia, una delle imbarcazioni che partecipa alla Coppa America di vela. Originario di Manchester, si è offerto di “essere un custode britannico per il club e di riportare Manchester nel Manchester United”. Ratcliffe ha offerto di acquisire 69% delle quote in possesso dei Glazer.

L’altra offerta è quella di Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar. È capo della Qatar Islamic Bank e la sua offerta nei confronti dei Glazer prevede la totale acquisizione del Manchester United.

I Glazer hanno posto una prima scadenza per il 17 febbraio, data entro cui gli offerenti hanno dovuto presentare le proprie proposte. Nonostante siano arrivate tutte queste proposte e sia stato mostrato un forte interesse nei confronti dell’acquisto del Manchester United, i Glazer ancora non si accontentano. Per questa ragione Ratcliffe e Al Thani hanno chiesto un prolungamento della scadenza, ottenuto per il 22 marzo.