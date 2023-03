Noel Gallagher arriva in Italia, annunciata l’unica data nel 2023

Una notizia entusiasmante per i fan dell’ex leader degli Oasis, Noel Gallagher, che a quanto pare toccherà con il suo tour anche l’Italia. Ecco quando sarà in concerto nel nostro Paese.

Un ritorno molto gradito, dopo quattro anni di assenza, un nuovo disco e un tour tutto da ascoltare: si tratta di Noel Gallagher, pronto a calcare di nuovo i palchi di tutto il mondo.

L’ex leader degli Oasis, rock band britannica che negli anni ’90 ha spopolato, torna anche in Italia, per un’unica data in cui invita tutti i suoi fan italiani a seguirlo. Ecco quando.

Noel Gallagher torna in Italia

Il prossimo 8 novembre, al Mediolanum Forum di Assago a Milano, tornerà Noel Gallagher, leggendario frontman degli Oasis, una delle band ancora oggi amatissime anche se si sono sciolti da anni.

Ma non tornerà da solo, ma con la sua nuova band High Flying Birds, che sta preparando un nuovissimo album intitolato “Council Skies”, che uscirà il prossimo 2 giugno.

Il disco è già stato anticipato dai singoli intitolati “Pretty Boy”, di cui recentemente è stata anche presentata una versione remix di Robert Smith dei Cure, e da “Easy Now”.

I biglietti per questa unica data imperdibile saranno disponibili in prevendita agli utenti iscritti a My Live Nation il prossimo 29 marzo, a partire dalle ore 10.

La vendita generale, invece, aprirà ufficialmente alle ore 10 del 30 marzo, su tutte le altre piattaforme, come Ticketone, TicketMaster e Viva Ticket.

La carriera di Noel Gallagher

Tutta la generazione che ha vissuto gli anni ’90 conosce Noel Gallagher: la sua musica, venuta fuori grazie al successo della sua prima band The Oasis ha fatto il giro del mondo.

Inglese, di Manchester, Noel era infatti il cantautore e il chitarrista solista della band rock, insieme al fratello Liam.

Insieme hanno sempre avuto una passione sfegatata per la musica, nonostante fossero due ragazzi indisciplinati e scalmanati, che poi hanno portato in scena sui palchi più famosi del mondo.

Noel Gallagher è soprannominato il “re del Britpop”, grazie al successo raggiunto tramite innumerevoli singoli degli Oasis scritti da lui, come la celeberrima “Wonderwall”.

A metà degli anni ’90, la band si “scontra” con i Blur, i loro principali avversari in questo genere musicale diventato celebre ovunque, ottenendo un successo dietro l’altro, vendendo milioni di copie in tutto il mono e ottenendo innumerevoli dischi di platino.

Ma nel 2009, Noel Gallagher decide di abbandonare gli Oasis, con un comunicato ufficiale che sconvolse i fan di tutto il globo.

A quanto pare, dalle interviste che si susseguirono in quegli anni, i due fratelli non riuscivano più a lavorare insieme e così la band si sciolse.

Noel ha cominciato la sua carriera da solista e poi ha fondato una nuova band, i Noel Gallagher’s High Flying Birds, che nel 2011 debuttarono con il loro primo album.

Da allora, continuano a suonare insieme e l’ex Oasis calca i palchi più importanti, come la Royal Albert Hall di Londra e tantissimi altri.