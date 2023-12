Lidl, apre il nuovo supermercato in città: gli orari e dove si trova

Nuova apertura Lidl, la catena di supermercati discount leader in Italia. Il nuovo store ha aperto il 7 dicembre e resterà aperto tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 20.30.

L’area vendita del nuovo supermercato si estende per oltre 1 chilometro.

Nuovo supermercato Lidl in Valtrompia

Ha aperto i battenti il 7 dicembre scorso, alla presenza del sindaco Moris Cadei, il nuovo supermercato Lidl sorto nel cuore di Villa Carcina, provincia di Brescia, e primo punto vendita del marchio tedesco in Valtrompia. Il nuovo store si trova in via Lavoratori TLM 1. Il supermercato avrà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì resterà aperto dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8:30 alle 20:30. L’apertura del nuovo supermercato ha consentito l’assunzione di 19 nuovi collaboratori.



L’area vendita del nuovo store in Valtrompia si estende per oltre un chilometro, 1.200 metri per l’esattezza. All’esterno sono presenti 90 posti auto, ovviamente gratuiti. Collateralmente alla realizzazione del nuovo store, sono stati realizzati alcuni interventi urbanistici, tra cui proprio l’area del parcheggio. Non solo, è stato realizzato anche il potenziamento delle fognature pubbliche per scongiurare eventuali allagamenti nell’area. Il nuovo Lidl è il primo sorto in Valtrompia, ma il 26esimo realizzato nel bresciano.

“L’amministrazione del Comune Di Villa Carcina è davvero soddisfatta di poter vedere finalmente riqualificata l’area su cui sorge Lidl, di proprietà privata e facente parte della superficie ex LMI/TLM” ha spiegato il primo cittadino, Loris Cadei.

La storia del marchio Lidl

Lidl è la catena di supermercati/discount leader in Italia. Di origine tedesca, questa catena – sviluppata in tutto il mondo – vanta oltre 13mila supermercati. Il marchio Lidl – che originariamente era Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung – ha visto la luce nel 1932 a opera di Josef Schwarz. Quarantacinque anni dopo, il figlio di Schwarz, Dieter, ha posto la sua attenzione sul settore dei discount. Il primo store arrivò nel 1973 e quattro anni dopo erano già 33 i negozi.

Qualche anno dopo la catena si è estesa verso l’Europa occidentale e la prima apertura in questo versante è stata nel 1994 nel Regno Unito. Nel 2017 ha fatto il suo ingresso in Lituania e Stati Uniti. Dalla sua fondazione a oggi l’ascesa del marchio è stata sempre costante e in continua crescita.

Nei supermercati Lidl è possibile acquistare alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona, giocattoli, prodotti per la casa, elettrodomestici, attrezzi e prodotti tecnologici. Solitamente le offerte durano dai tre a un massimo di sette giorni. Settimanalmente viene pubblicato un volantino con le offerte e i prodotti più convenienti da non lasciarsi sfuggire.