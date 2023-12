La giornalista Alessia Lautone minacciata da uno sconosciuto: “Ti taglio la gola”

I fatti questa mattina in via San Gregorio a Milano. Alessia Lautone, direttrice dell’agenzia di stampa La Presse, ha raccontato l’accaduto sui social.

La giornalista sarebbe stata strattonata e spinta da uno sconosciuto in strada. Lautone ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sembra che l’aggressore non sia nuovo a fatti del genere.

La giornalista Alessia Lautone aggredita in strada

Paura questa mattina in pieno centro a Milano per la giornalista Alessia Lautone, direttrice dell’agenzia di stampa La Presse. La giornalista sarebbe stata strattonata e minacciata da uno sconosciuto in strada mentre si trovava nei pressi della stazione Centrale del capoluogo lombardo. A raccontare i fatti è stata la stessa giornalista. Stando a quanto si legge, Alessia Lautone si sarebbe fermata a guardare un uomo che stava chiedendo l’elemosina in strada. A quel punto, senza che lei facesse nulla, l’uomo l’ha minacciata di sgozzarla, poi l’ha spinta addosso a un’altra donna.

Sono stata aggredita con spinte e insulti. L’uomo continuava a fare il gesto di volermi sgozzare. Così, senza motivo. Mattinata da incubo in via San Gregorio a Milano — Alessia Lautone (@AlessiaLautone) December 14, 2023

La giornalista ha sporto denuncia alle forze dell’ordine, ma sembra che l’aggressore non sia nuovo in quella zona. Un’altra ragazza ha infatti riferito di aver subito un’aggressione simile dall’uomo, che si aggira spesso in quella zona.

“Ho appena saputo di questa ignobile aggressione e quindi ci tengo ad esprimere a nome di tutto il M5s la solidarietà. Questo conferma che c’è un grande problema di sicurezza, non solo nelle nostre periferie ma addirittura al centro delle nostre più grandi città”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.