730/2024: vuoi recuperare un po’ di soldi? L’elenco delle spese che si possono scaricare

Non tutti sanno che è possibile risparmiare sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, meglio conosciuta come IRPEF.

Ecco l’elenco delle detrazioni fiscali che si possono scaricare.

Detrazioni 730/2024

La dichiarazione dei redditi per il 2022 si avvia ormai verso la conclusione ed è già tempo di pensare alla dichiarazione 2024, che fa riferimento ai redditi prodotti nell’anno ancora in corso. Come sempre, è possibile detrarre alcune spese per ottenere uno sconto di imposta. Le detrazioni riguardano sia le persone a carico, che le spese, nel qual caso il defalco riguarda esclusivamente una parte delle spese realmente effettuate.

In alcuni casi la detrazione può essere effettuata sulla capienza fiscale, quindi – qualora la detrazione superasse le imposte versate – la somma residuale andrà perduta.

C’è però da rammentare che il 2024 introdurrà alcune novità per quanto concerne il fisco. Il prossimo anno infatti vedrà la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3. Queste riduzioni però incideranno sulla dichiarazione dei redditi del 2025, che riguarda quelli prodotti nel 2024. Ecco qui di seguito l’elenco delle detrazioni 730/2024 di cui è possibile usufruire per le spese sostenute nel 2023.

L’elenco delle spese che si possono detrarre

Come riferisce Money.it, le detrazioni 730/2024 si possono così delineare:

spese per minori o persone con disturbi specifici dell’apprendimento

canone di locazione

spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico

spese per veicoli destinati a persone disabili

spese per attività sportive dei minori a carico

assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

spese per il funerale di un congiunto

spese veterinarie

spese per canoni di locazione degli studenti universitari fuorisede

spese per le attività sportive

contributi associativi alle società di mutuo soccorso;

spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico;

spese sanitarie, incluse quelle per cui si è fatto richiesta di rateizzazione negli anni antecedenti

spese di condominio

spese per l’istruzione (asili nido e università)

spese notarili

erogazioni liberali in favore di: partiti politici, fondazioni musicali, enti di spettacolo, attività artistiche e culturali, società di cultura Biennale di Venezia, società sportive dilettantistiche, persone colpite da calamità naturali e istituti scolastici.

Le detrazioni per le spese edili

Una menzione a parte va fatta alle detrazioni per gli interventi edili. Per questo settore è infatti possibili usufruire di una serie di bonus. Ecco l’elenco completo.

Bonus barriere architettoniche

sismabonus

bonus di sicurezza

bonus verde

superbonus

bonus mobili

bonus di ristrutturazioni

ecobonus

È bene ricordare che – rispetto allo scorso anno – per quanto concerne bonus ristrutturazione, ecobonus e superbonus ci sono novità di rilievo, introdotte con il decreto del 16 febbraio scorso, che ha tagliato la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito. Resta quindi la possibilità di sfruttare le sole detrazioni fiscali.