Le reazioni dal mondo alla morte di Giorgio Napolitano

Domenica e lunedì la camera ardente in Senato, martedì funerali di Stato di Giorgio Napolitano: le reazioni dal mondo alla scomparsa del presidente della Repubblica emerito.

Anche Vladimir Putin manda le condoglianze per la morte di Giorgio Napolitano, ricordandolo come “Vero patriota”. Antoniozzi di FdI denuncia invece insulti incivili sui social dopo la morte del presidente emerito della Repubblica. Domenica e lunedì la camera ardente, poi i funerali di Stato nella giornata di martedì in piazza Montecitorio, come richiesto dalla famiglia. L’omaggio dell’Anpi: “Antifascista e figura rilevante della democrazia“.

Morte Giorgio Napolitano, martedì i funerali: le reazioni da tutto mondo

Giorgio Napolitano, il primo presidente della Repubblica eletto due volte, si è spento nella giornata di ieri a 98 anni, e le prossime ore saranno quelle del ricordo e delle celebrazioni. Tanti i messaggi da tutto il mondo, aspettando i funerali di stato di martedì. Intanto la camera ardente è stata allestita in Senato per la giornata di domenica a partire dalle 10 fino alle 19 e di lunedì dalle 10 fino alle 16. Successivamente avverranno le esequie con la cerimonia laica, in piazza Montecitorio, su richiesta della famiglia. Su tutti gli edifici pubblici è stata posta la bandiera a mezz’asta, in ricordo di Napolitano, mentre gli omaggi arrivano anche dagli States. Blinken lo ha ricordato come un uomo che “ha dedicato la vita alla democrazia”, mentre Macron preferisce dipingerlo come un “europeista convinto”. In piazza Montecitorio, su richiesta della famiglia.

Alfredo Antoniozzi vicecapogruppo alla Camera di FdI è intervenuto per denunciare alcune critiche arrivare di recente, dimostrando vicinanza alla famiglia e parlando di “brutale inciviltà”. Antoniozzi commenta degli screenshot arrivati sui social “di gente di ogni estrazione politica che faceva parallelismi tra la morte del presidente e quella imminte di Messina Denaro“. Denunciare gli haters, dice il vicecapogruppo alla Camera di FdI, perché Giorgio Napolitano appartiene alla storia dell’Italia ed è inaccettabile che si possa insultare una tale figura istituzionale.

Il Partito Democratico invece per lutto ha annullato tute le iniziative. In una nota rilasciata dal Nazareno si informa infatti che in segno di cordoglio e per partecipare al dolore della scomparsa di Giorgio Napolitano, il PD ha annullato tutte le iniziative previste a livello nazionale. Anche Fratelli d’Italia ha rinviato le iniziative organizzate per l’anniversario della vittoria elettorale del 2022. Per la morte di Giorgio Napolitano, gli interventi anche della premier Giorgia Meloni sono stati rinviati, dopo la decisione del responsabile nazionale organizzazione FdI Giovanni Donzelli, il quale ha commentato: “Massimo cordoglio per la scomparsa dell’emerito presidente della Repubblica“.

Sergio Mattarella secondo quanto filtrato da ambienti parlamentari dovrebbe essere presente all’apertura della camera ardente, mentre si attende una conferma ufficiale. Martedì invece sarà giornata di lutto nazionale.

Vladimir Putin ha inviato un messaggio proprio all’attuale presidente della Repubblica Mattarella, come riporta la Tass nella giornata di oggi, di condoglianze per la morte di Giorgio Napolitano. Il presiedete russo si legge nel comunicato del Cremlino ha parlato di lotta coraggiosa di Napolitano contro il fascismo nelle file della Resistenza: “Ha servito fedelmente per molti anni il suo paese, anche come presidente e in altre alte cariche governative. E’ venuto a mancare uno statista eccezionale e un vero patriota italiano” dice Putin come riporta Ria Novosti, mentre l’agenzia Tass ha dedicato l’home page nella giornata di ieri alla visita nel 2008 a Mosca proprio di Napolitano: “Napolitano ha incontrato più volte il leader russo Vladimir Putin” è stato il commento.

L’omaggio dell’Anpi: “Antifascista e figura rilevante della democrazia”. Campane a lutto a Stromboli

In ricordo del presidente Napolitano, a Stromboli – Isola frequentata fin da ragazzo – hanno suonato stamattina le campane a lutto. Alle Eolie il presidente emerito della Repubblica era solito trascorrere le vacanze insieme alla moglie, e frequentava Stromboli dall’età di 14 anni. Spesso, raccontano gli abitanti del luogo, si soffermava nella piccola libreria dell’isola.

L’ANPI saluta #GiorgioNapolitano. Dirigente di lungo corso del PCI, fu Presidente della Camera dei Deputati, Ministro e per due volte Presidente della Repubblica. Ricordiamo una figura rilevante della vita democratica italiana e un antifascista pic.twitter.com/UdR0i2n9yr — A.N.P.I. Nazionale (@Anpinazionale) September 23, 2023

L’associazione nazionale dei partigiani su X ha omaggiato con un post Giorgio Napolitano. Nel post, in ricordo del presidente, si legge: “L’ANPI saluta Giorgio Napolitano, dirigente del PCI di lungo corso, presidente della Camera dei Deputati, Ministro e per due volte Presidente della Repubblica. Lo ricordiamo come una figura rilevante della democrazia italiana e antifascista“.

Sempre via social il messaggio di Emmanuel Macron. Il presidente francese ancora su X ha descritto Napolitano come un europeista convinto: “Una figura della politica italiana eminente, europeo convinto. Le mie più sentite condoglianze al popolo italiano”. Lo stesso ha fatto il segretario di Stato Usa Antony Blinken, il quale omaggia da parte degli USA l’ex presidente della Repubblica e “si unisce al popolo italiano e al mondo nel piangere la sua scomparsa”. “Uno statista che ha dedicato la sua vita alla democrazia, ai diritti umani e all’unità europea”.

Sui campi della Serie A quest’oggi si è tenuto un minuto di silenzio prima del fischio di inizio, in memoria di Giorgio Napolitano. Durante Milan-Verona i tifosi veneti durante il minuto di raccoglimento hanno provato a intonare un coro, ma quelli di San Siro hanno prima coperto il coro totalmente fuori luogo con dei fischi, poi con degli applausi.