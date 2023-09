Con questo trucco gli insetti non entreranno in casa neanche con le finestre aperte

Utilizza uno di questi trucchi per sbarazzarti per sempre del problema degli insetti in casa, ecco di che si tratta.

L’estate è la stagione preferita da molti, per le belle giornate, il caldo e il tempo trascorso all’aria aperta. E non è inusuale lasciare le finestre aperte per far circolare più aria possibile dentro casa, soprattutto quando non fa troppo caldo. Quando lo facciamo, però, dobbiamo fare i conti anche con un problema davvero tedioso: gli insetti che entrano in casa. Per fortuna, esistono diverse soluzioni naturali a questo grattacapo.

Risolvi il problema degli insetti in casa: le mosche

La varietà di insetti che potrebbero venire a farci visita pur non essendo invitati è enorme, tra mosche, api, zanzare, scarafaggi e formiche. Per ognuna di loro, comunque, esiste la soluzione naturale perfetta.

Per quanto riguarda le mosche, innanzitutto, è bene ricordare che questi insetti non sopportano gli odori molto forti. Possiamo quindi sfruttare questa loro debolezza con le giuste armi: limone e chiodi di garofano. Per preparare il rimedio contro le mosche, sarà necessario tagliare un limone in due, dopodiché inserire i chiodi di garofano in ciascuna delle metà.

A quel punto, possiamo posizionare la nostra metà di limone nei punti che solitamente sono le vie di accesso delle mosche in casa nostra, ad esempio finestre o porte. L’aroma pungente del limone, unito a quello molto forte dei chiodi di garofano, terrà lontane le mosche a lungo.

Lo stesso effetto si può ottenere preparando uno spray da nebulizzare negli stessi punti. Per realizzarlo, dovremo unire 10 gocce di olio essenziale di menta e 10 gocce di olio essenziale di eucalipto, e poi diluirle in mezzo litro d’acqua.

Un altro rimedio efficace contro le mosche consiste nel realizzare una miscela repellente a base di acqua, zucchero e pepe nero. Il composto, una volta realizzato, va spalmato su una striscia di carta che possiamo posizionare nei punti interessati. Un’alternativa spray a questo rimedio è la miscela di aceto bianco e olio essenziale di menta, da spruzzare vicino a finestre e porte.

Dire addio alle formiche in casa

Se il problema, comunque, non sono le mosche, ma piuttosto le formiche, occorre trovare soluzioni diverse ma comunque adeguate. Innanzitutto, teniamo a mente che agire tempestivamente in caso di un’invasione di formiche è fondamentale per evitare che la situazione peggiori sempre di più in modo rapido.

A questo scopo, la prima cosa da fare è identificare il punto dal quale le formiche entrano in casa, oltre che determinarne la causa. Generalmente, le formiche fanno il loro ingresso in casa nostra passando attraverso fessure o piccoli fori nei muri. Se è questo il nostro caso, quindi, la prima cosa da fare è chiudere queste vie d’accesso.

Nel caso in cui questo non sia possibile, possiamo posizionare dei fazzoletti imbevuti d’aceto davanti a queste fessure. Le formiche, infatti, non tollerano gli odori molto forti, un po’ come la maggioranza degli insetti.

Per prevenire la loro formazione, poi, possiamo sfruttare le proprietà repellenti della menta, che posizionata in zone strategiche come balconi, davanzali e finestre, può evitare del tutto che le formiche entrino in casa.

Come abbiamo visto, quindi, il disagio creato dagli insetti in casa può essere facilmente evitato con le giuste precauzioni, basta conoscerle!