Il castello de “La Sirenetta” esiste sul serio e si trova qui: come raggiungerlo

La Disney ha rappresentato una parte felice della nostra infanzia. Come dimenticare i classici cartoni animati? Ariel è tra questi. Sapete che il castello de “La Sirenetta” esiste sul serio? Si trova qui. Vi diciamo come raggiungerlo.

“La Sirenetta” è un classico d’animazione Disney intramontabile. Tutti conosciamo la storia di Ariel e le sue avventure in fondo al mare. Se c’è qualcosa che da sempre, fin da piccini, ha attirato la nostra attenzione, è sicuramente il bellissimo castello del principe Eric. Sapete che esiste davvero? Oggi vi diamo tutte le informazioni su questo luogo meraviglioso che è visitabile.

Ariel, il classico Disney intramontabile

Classico d’animazione firmato Walt Disney e prodotto nel 1989, Ariel o meglio “La Sirenetta”, trae ispirazione dalla storica fiaba di Christian Andersen. Tra i cartoni più popolari degli anni ’90, continua ancora tutt’oggi ad essere tra i preferiti di grandi e piccini, anche da quelli delle nuove generazioni.

Tutti abbiamo sognato di vivere, seppur attraverso lo schermo, le avventure della giovane Sirenetta pronta a fare di tutto per lasciare il mare e iniziare una vita normale sulla terraferma insieme al principe Eric.

Tantissime le peripezie affrontate dalla giovane che riesce ad ottenere però il suo lieto fine, ovvero coronare il sogno d’amore con l’uomo della sua vita. Ricorderete sicuramente tutti non soltanto gli straordinari paesaggi marini ma anche il bellissimo castello del principe Eric.

A questo proposito, sapete che il palazzo reale esiste davvero? Walt Disney ha tratto ispirazione per il famoso cartone animato proprio da qui. Oggi vi diamo tutte le informazioni necessarie su questo edificio straordinario e vi diciamo anche come raggiungerlo.

Il castello de “La Sirenetta” esiste sul serio: ecco dove si trova

Non è un sogno ma un edificio reale: il castello de “La Sirenetta” esiste davvero e si trova poco lontano dall’Italia. Ebbene sì, avete letto bene. Il palazzo reale, che nel famoso cartone firmato Walt Disney era la casa dell’affascinante principe dai capelli corvino, si trova sulle sponde del lago di Ginevra più precisamente a Veytaux.

È davvero uno spettacolo. Costruito nel XII secolo, il castello di Chillon, questo il suo nome, che sorge su un isolotto roccioso, sembra galleggiare sulla superficie dell’acqua. Tra i monumenti più visitati della Svizzera, non potete non andare ad esplorarlo anche voi.

Non solo Walt Disney è rimasto affascinato dalla bellezza di questo edificio ma prima di lui anche poeti, scrittori, filosofi e pensatori si sono ispirati alla meraviglia di questo castello per comporre poesie, storie e versetti famosi.

Per esempio nel XVIII, il francese Jean-Jacques Rousseau ha sviluppato le vicende dei personaggi del suo storico romanzo, “La nuova Eloisa” proprio qui. Più tardi, questo maestoso edificio ispirerà anche la poesia “Il prigioniero di Chillon” di Lord Byron, illustre poeta inglese.

Il castello di Chillon è visitabile. Spesso, durante l’anno, si organizzano mostre, eventi e fiere per grandi e piccini. È un’esperienza davvero imperdibile. Tantissime le recensioni positive dei viaggiatori, stranieri e anche italiani, che hanno fatto visita a questo edificio.

Potrete camminare tra gli immensi cortili del castello, visitare la prigione che ispirò la famosa poesia di Lord Byron, ancora, i sotterranei ed entrare anche nelle stanze reali.

Inoltre, in alcune camere come quelle da letto e nella cucina, potrete osservare ancora decori e mobili originali. Spettacolare anche la torre del castello alta ben 25 metri e dalla cui cima è possibile osservare un paesaggio mozzafiato: il lago di Ginevra.

Il castello di Chillon è aperto tutti i giorni. Potrebbero esserci delle eccezioni e/o variazioni per quanto riguarda però le festività e gli orari che è possibile consultare collegandosi direttamente sul sito internet.

Raggiungere l’isolotto su cui sorge il castello di Chillon è davvero semplicissimo, si organizzano in ogni caso anche visite guidate di gruppo con partenza dal molo in una città vicina. Per visitare il maestoso edificio occorreranno all’incirca tre ore. Potete decidere di ispezionare il palazzo reale da soli o in compagnia di una guida.