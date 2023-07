Le prime indiscrezioni sui palinsesti Mediaset: addio Blasi, ma l’Isola rinnovata altri due anni

Nuove ed importanti indiscrezioni sui palinsesti Mediaset che saranno presentati ufficialmente il 4 luglio, nel corso della Mediaset Night a Cologno Monzese. Stando alle anteprime di Tvblog ci sarebbero alcune grosse novità in serbo per la prossima stagione: l’Isola dei famosi, a sorpresa, dovrebbe tornare per altri due anni, ma non vedrà più al timone Ilary Blasi, che dovrebbe quindi dire addio al Biscione come presumibilmente avverrà per Barbara D’Urso alla scadenza del suo contratto a dicembre. A grande richiesta, poi tornerà il reality La Talpa, con la messa in onda dopo il Gf Vip 8 e prima del survival show. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini tornerà a settembre, come da tradizione, e durerà meno mesi, con la fine prevista probabilmente prima di Sanremo 2024. Infine, Temptation Island, in virtù degli ottimi ascolti, tornerà anche con una versione invernale.

Mancano solo due giorni alla presentazione dei palinsesti Mediaset, e all’ufficialità di molte indiscrezioni che circolano in queste ultime settimane. Ultime in ordine di tempo, quelle di Tvblog, che ha rivelato alcune anteprime alquanto sorprendenti. Nonostante i dati di ascolto non proprio entusiasmanti, l’Isola dei famosi dovrebbe tornare per altri due anni in onda, ma non avrà alla sua guida Ilary Blasi. Per la conduttrice capitolina, quindi, si chiuderebbe dopo anni la collaborazione con Mediaset, non avendo nessun programma disponibile. Un po’ quello che è successo ad Alessia Marcuzzi e solo ieri a Barbara D’Urso, che ha detto addio al suo Pomeriggio 5 (e all’azienda, tra le righe). A tornare saranno invece due programmi molto amati: il primo è La Talpa, reality di cui si fa un gran parlare da molti anni e che sembrava dovesse andare in onda l’anno scorso, ma di cui poi non si è più saputo nulla. In particolare il popolo dei social lo chiede a gran voce e lo vedrebbe bene come sostituto dell’Isola. Il secondo è invece Temptation Island, che avrà anche una versione invernale.

Palinsesti Mediaset, nuove indiscrezioni sulla stagione 2023/2024

Chi sperava che quella andata in onda fino a poche settimane fa, tra l’indifferenza pressoché totale, dell’Isola fosse l’ultima edizione, avrà una cocente delusione. Stando alle anticipazioni di Tvblog, il survival show vinto da Marco Mazzoli tornerà per altri due anni, grazie a un accordo raggiunto tra Banijay e Mediaset. A condurla, però, non sarà più Ilary Blasi: la romana rimarrà così senza programmi, e potrebbe con molta probabilità fare la fine di Alessia Marcuzzi prima e Barbara D’Urso dopo e salutare l’azienda. Ma per una conferma non troppo gradita, c’è anche un ritorno invece molto atteso, ovvero quello de La Talpa.

Il programma, condotto da Paola Perego nel 2004 e poi nel 2005 e 2008, è uno dei preferiti dal popolo dei social, che ormai da anni invocano un suo ritorno in onda. L’anno scorso sembrava che dovesse essere la volta buona, e pareva che della sua produzione se ne sarebbe dovuta occupare la Fascino di Maria De Filippi. Invece, nonostante fosse stata annunciata durante la presentazione degli scorsi palinsesti, nulla da fare. A quanto pare, però, a questo giro dovrebbe tornare davvero, con una programmazione prevista tra la fine del Gf Vip 8 e l’inizio della nuova edizione dell’Isola.

Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà come previsto da settembre (il 18) e avrà una durata inferiore rispetto a quella monstre delle ultime edizioni del giornalista: stando alle indiscrezioni, potrebbe terminare prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2024. Nel cast, sia concorrenti Vip che Nip, gente comune.

Infine, Temptation Island farà il bis, e oltre a una versione estiva ne avrà una invernale: a quanto pare, Mediaset sarebbe intenzionata a puntare sul docu-reality, visti gli ottimi numeri fatti registrare dalla prima puntata lunedì scorso, che ha vinto la gara degli ascolti conquistando più di 3 milioni di spettatori e ottenendo il 26% di share.