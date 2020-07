La Lazio cade ancora e vede allontanarsi il sogno Scudetto. Dopo la sconfitta contro il Milan i biancocelesti perdono anche contro il Lecce per 2-1. Gara ricca di emozioni al via del Mare con la squadra di Inzaghi che si fa rimontare dai giallorossi di Liverani grazie ai goal di Babacar e Lucioni che ribaltano l’iniziale vantaggio di Caicedo. Nel mezzo anche un rigore fallito da Mancosu. Nel finale follia di Patric che si fa espellere per un morso a Donati. I biancocelesti, apparsi stanchi e poco lucidi, rischiano così di veder scappare definitivamente la Juventus. I bianconeri, impegnati contro il Milan, hanno infatti la possibilità di portarsi a +10 mettendo una serissima ipoteca sullo Scudetto. Vittoria fondamentale invece per il Lecce che supera il Genoa e si porta, almeno momentaneamente, fuori dalla zona retrocessione.

Continua a leggere

Continua a leggere

Rimonta salentina con Babacar-Lucioni.

Il primo tempo al Via del Mare comincia subito con una girandola di emozioni. Dopo appena due minuti il Lecce trova il goal con uno splendido tiro dal limite di Mancosu ma l’arbitro Maresca annulla, grazie all’intervento del VAR, per un tocco di mano del numero 8 salentino. Non passano nemmeno 2 minuti ed è invece la Lazio a trovare il vantaggio grazie all‘errore del portiere Gabriel che consente a Caicedo di concludere a porta vuota firmando l’1-0. Il Lecce però non si scompone e continua a giocare una buona partita. Al minuto 30 l’ottimo Falco confeziona un bel cross che Babacar è bravissimo a girare in rete di testa trovando il goal del pareggio. Nel finale di primo tempo l’arbitro Maresca concede un calcio di rigore al Lecce (fallo di mano di Patric) che avrebbe l’occasione di passare in vantaggio: dal dischetto va lo specialista Mancosu che però spara alto sbagliando il primo rigore dai tempi in cui giocava in Serie C. Il goal dei pugliesi è però solo rinviato : al minuto 2 della ripresa Lucioni batte di testa Strakosha trovando il secondo goal consecutivo e portando il Lecce in vantaggio per 2-1. La Lazio prova a reagire ma i biancocelesti sembrano appannati e riescono a rendersi veramente pericolosi solo in un paio di occasioni, seppur clamorose, con i colpi di testa di Luiz Felipe e di Adekanye. Durante il lunghissimo recupero arriva anche la follia di Patric che morde Donati su una spalla. L’episodio sfugge inizialmente a Maresca ma non al VAR che suggerisce al direttore di gara di espellere il difensore spagnolo. Nonostante l’inferiorità numerica la Lazio ci prova ancora sfiorando il goal con Milinkovic al decimo minuto di recupero.