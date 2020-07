Rangnick al Milan pensa ai primi obiettivi di mercato

Con il Milan in campo (sta battendo in casa la Juve, 4-2), si avvicendano già le voci sui primi obiettivi di mercato dell’era Rangnick. Il primo a cui la squadra rossonera punta è Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina. Giovanissimo – è del 2000 – e compatibile con Rebic, che il Milan vuole riscattare già in questa estate dall’Eintracht.



Vlahovic è l’alternativa a Patrick Schick ex Roma che Rangnick vuole portare al Milan.



Il Milan avrà un budget mercato di 75 milioni di euro al netto delle cessioni.



Altro obiettivo è Upamecano per la difesa, attualmente al Lipsia, club da dove proviene proprio Rangnick. Costo intorno ai 30 milioni di euro.



