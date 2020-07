Allarma la fotografia di Bankitalia sulle condizioni del reddito delle famiglie italiane dopo il lockdown per il Coronavirus: un terzo avrebbe riserve disponibili soltanto per 3 mesi, il 40% del totale sarebbe in serie difficoltà con il mutuo. E lo strascico di effetti collaterali della crisi è appena all’inizio, con danni prepotenti soprattutto per gli autonomi.

Reddito delle famiglie italiane a picco

Il reddito delle famiglie italiane affonda, sotto i colpi del lockdown che ha costretto migliaia di attività a chiudere battenti durante (e anche dopo) la fase più acuta dell’emergenza Covid.

I risparmi sono al contagocce, e secondo un’indagine straordinaria della Banca d’Italia (Isf) sarebbero almeno un terzo i nuclei familiari le cui riserve avrebbero vita massima di 3 mesi. Significa che fanno i conti con un futuro sempre più incerto e sempre più sinistro, proprio nel loro orizzonte più prossimo.

“Oltre la metà della popolazione dichiara di aver subito una contrazione nel reddito familiare, in seguito alle misure adottate per il contenimento dell’epidemia“, riporta Ansa citando l’analisi condotta sulle famiglie italiane.

Il maggiore impatto negativo sarebbe a carico dei lavoratori autonomi, quelli che, per intenderci, durante e dopo la serrata non hanno sperimentato un sostegno utile a tornare sulle scene economiche con una capacità equivalente (o almeno vicina) alla soglia pre-crisi (condizione già difficile senza Covid-19). Circa l’80% degli indipendenti avrebbe subito un calo nel reddito, per il 36% la riduzione avrebbe addirittura superato la metà del reddito familiare.

Lo studio di Bankitalia si concentra sul periodo compreso tra aprile e maggio (che riguarda la chiusura per l’emergenza), e rileva che più di un terzo dei soggetti intervistati avrebbe dichiarato di disporre di liquidi per tirare avanti – nella migliore delle ipotesi – per soli 3 mesi. Disponibilità economica che sarebbe utile a coprire solamente le spese essenziali in assenza di altri introiti.

Difficoltà crescenti con il mutuo

Le aspettative non sono certo rosee e poco si discostano dal quadro a tinte fosche che emerge dall’indagine Isf: circa il 50% della popolazione si aspetterebbe un ulteriore calo del reddito familiare nell’arco dei prossimi 12 mesi.

Stando a quanto riporta ancora Ansa, sulla base dei dati raccolti dalla Banca d’Italia, quasi il 40% delle persone indebitate avrebbe dichiarato di avere difficoltà nel sostenere le rate del mutuo, con un incremento delle criticità nelle aree del Centro e nel Mezzogiorno. “Solo un terzo di chi è in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo ha fatto ricorso o intende far ricorso alla moratoria mutui“. E di quanti hanno un finanziamento per credito al consumo, il 34% navigherebbe in acque difficili per restare al passo con i pagamenti.

Vacanze: il 30% degli italiani non può permettersele

Anche sul fronte vacanze, secondo l’indagine di Bankitalia, ci sarebbe poco spazio per una distensione: addio alle ferie fuori casa per quasi un terzo della famiglie.

Circa il 30% della popolazione, infatti, avrebbe ammesso di non potersi permettere una vacanza la prossima estate, e quasi il 60% avrebbe dichiarato di aspettarsi una contrazione delle proprie spese per viaggi, ristoranti, cinema e teatri quando l’epidemia sarà terminata. Spese che, nella prospettiva emergente dall’analisi Isf, resterebbero ancorate a valori inferiori all’era pre-Covid. Nemmeno il bonus vacanze, in questo caso, è visto come strumento utile a risollevare le sorti del quadro in questione.