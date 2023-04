L’autopsia effettuata sul corpo della bambina trovata nel cassonetto a Milano ha rivelato che è nata morta. Non si è ancora a conoscenza di chi sia la madre e di quale sia il suo stato di salute e pertanto le indagini stanno prosegue di per cercare di fare chiarezza sul quadro generale e l’esito dell’autopsia potrebbe cambiare la posizione della madre.

Gli inquirenti stanno valutando la situazione e non stanno tralasciando nessuna pista e la priorità è stabilire l’attuale stato di salute della madre.

L’esito dell’autopsia sulla neonata indica che era già morta

Secondo i primi risultati dell’autopsia svolta ieri fino a tarda sera, è molto probabile che la piccola abbandonata in un cassonetto a Milano sia nata morta. La bambina sembra non aver respirato sin dalla nascita, ma questo aspetto dovrà essere ancora confermato tramite ulteriori esami sui quali gli esperti stanno lavorando.

Sarà importante capire le cause che hanno portato alla morte della bambina trovata nel cassonetto a Milano e stabilire eventuali responsabilità, e ciò richiederà ulteriori accertamenti.

Questa tragedia ci ricorda l’importanza di proteggere i neonati e di garantire loro il diritto alla vita e alla sicurezza.

La ricostruzione dei fatti potrebbe tuttavia mitigare la posizione della madre, poiché inizialmente era stato aperto un fascicolo per infanticidio contro ignoti dal pm Paolo Storari. Tuttavia, gli investigatori continuano a cercare la donna poiché non si conoscono le sue condizioni: non si sa nulla di lei, nemmeno se la sua salute è in pericolo.

È stata aperta un’indagine per infanticidio verso ignoti

È stata aperta un’indagine per infanticidio contro ignoti dal pm Paolo Storari inizialmente, ma la ricostruzione dei fatti potrebbe comunque mitigare la posizione della presunta madre della bambina abbandonata in un cassonetto a Milano. Tuttavia, dato che le indagini sono ancora in corso, gli investigatori stanno cercando di rintracciare la madre per stabilire le sue condizioni e capire eventuali responsabilità. È importante avere pazienza e attendere ulteriori sviluppi dell’inchiesta per avere una comprensione completa della situazione e della posizione della madre.

La neonata abbandonata in un cassonetto a Milano, secondo i primi risultati dell’autopsia, sarebbe nata morta e non avrebbe respirato sin dalla nascita. Tuttavia, ulteriori esami sono necessari per confermare questa ipotesi e per capire le cause della morte della bambina.

La madre della neonata è ancora ricercata, poiché non si conoscono le sue condizioni e potrebbe essere in pericolo. Il corpo della bambina è stato trovato all’interno di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati, avvolto in una felpa rossa e in un asciugamano giallo, e con una parte di placenta ancora attaccata, il che fa pensare che sia stata partorita da poco tempo.

La Squadra Mobile sta indagando sul caso, esaminando le telecamere della zona e i registri ospedalieri per individuare eventuali indizi. La bimba era stata abbandonata in posizione fetale e non presentava segni di violenza. La vicenda è stata scoperta grazie all’intervento di due cittadini anziani che hanno allertato i soccorsi.