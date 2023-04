Rame vecchio, dopo anni raggiunge un valore mai visto: ecco quanto vale al chilo

Ecco che vi sveliamo quanto vale il rame vecchio. Sempre più persone sono interessate a scoprire quale sia il suo valore al chilo.

Vi sveliamo tutto sul rame e in particolare sul suo valore. Nessuno si aspettava che potesse valere così tanto.

Il rame, una grande risorsa

Il rame è un minerale importantissimo che nel corso dei secoli ha accompagnato lo sviluppo dell’umanità, dall’arte alla tecnologia. Sono tante le zone del mondo che ne sono ricche, come ad esempio quelle localizzate lungo la Cordigliera delle Ande e lungo le Montagne Rocciose.

In generale, i Paesi più ricchi di questo minerale sono il Cile, il Perù, la Cina, il Congo e gli Stati Uniti. In generale, a esportare maggiormente questo materiale sono le imprese originarie del Regno Unito, seguite da quelle con sede in Cile, negli Stati Uniti e in Messico. La Cina, invece, si trova al quinto posto.

L’Italia, invece, non è un Paese particolarmente ricco di rame. In passato, erano presenti miniere di rame di media e di piccola dimensione, sparse su tutto il territorio italiano. Si trattava, perlopiù, di cave dove il rame non era presente in grandi quantità, ma in sottili ventature.

Le miniere più importanti erano quella di Predoi e la miniera di Caporciano a Montecatini Val di Cecina. Nel caso in cui ne foste in possesso, sapete che potete venderlo a un prezzo incredibile, che soltanto in pochi si aspettano? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Ecco quanto vale

Se vi state chiedendo quanto vale il rame vecchio, oggi vi diamo la risposta a questo quesito che si stanno ponendo in tanti. In generale, dovete sapere che il suo valore sta aumentando.

In molti rimarranno spiazzati da quest’affermazione: ciò si deve alla crisi energetica attuale, che sta portando a rivalutare altri materiali che quasi non si utilizzavano o che si usavano poco.

Uno di questi è il rame che ormai sta raggiungendo dei prezzi incredibili. Si parla di circa 3,5 euro fino a 9 euro al chilo. Si tratta di una quantità di denaro molto alta, che sta spingendo in tantissimi a venderlo.

Il costo che vi abbiamo riferito è variabile e cambia a seconda di fari fattori, tra cui la richiesta di questo materiale, la quantità in possesso e naturalmente anche la sua qualità.

Se avete del rame in cantina o in soffitta che non avete mai utilizzato o che non vi serve più, quindi, vi invitiamo a metterlo in vendita per scoprire quanto potete guadagnarci. La crisi economica si sta facendo sentire anche in Italia e sta portando tantissimi cittadini a cercare nuovi metodi per arrotondare il proprio stipendio alla fine del mese.

Quello di vendere il rame non è sicuramente un mezzo di sostentamento affidabile, ma è pur sempre un metodo per guadagnare dei soldi in modo dignitoso. Non vi resta che rimanere aggiornati sulle variazioni di prezzo di questo materiale, per capire quanto potete accumulare con la sua vendita.