5 oggetti da non inserire mai in lavastoviglie: tra pochi mesi la devi ricomprare

5 oggetti da non inserire mai in lavastoviglie: se fai questo errore comunissimo, ti garantiamo che tra pochi mesi sarai costretta a ricomprare questo elettrodomestico.

Tra gli elettrodomestici più amati al mondo, è quasi impossibile rinunciare alla presenza della lavastoviglie in casa. Comoda, veloce e facile da utilizzare, ci consente di risparmiare tempo nelle faccende domestiche. Sai però che potresti rischiare di doverla riacquistare anche se nuova? Ecco perché. Non compiere mai questi errori.

Come ridurre le tempistiche delle pulizie domestiche con gli elettrodomestici moderni

Pulire e tenere ordinata casa e ogni singolo ambiente della nostra abitazione è qualcosa che tutti facciamo ogni giorno. Per quanto siano stancanti e noiose le faccende domestiche, è in ogni caso necessario farle.

Chi vorrebbe mai vivere in una casa sciatta, disordinata e con pile di piatti sporchi da lavare? Per fortuna che in nostro soccorso arrivano gli elettrodomestici moderni. Con la loro tecnologia di ultima generazione, forni, lavatrici e lavastoviglie ci danno davvero un grande aiuto in casa consentendoci di risparmiare anche le tempistiche delle pulizie domestiche.

Oggi vogliamo parlare di uno degli elettrodomestici più amati e apprezzati in una casa: la lavastoviglie. Sicuramente ce l’avrai anche tu. Sai qual è il segreto per garantirle lunga vita? Caricarla sempre nel modo corretto.

E sai perché tante finiscono per rompersi, anche se pagate tanto e appartenenti a case produttrici importanti, dopo poco tempo dall’acquisto? La risposta è uguale a quella data poco fa: perché non la sai gestire nella maniera più consona.

Niente paura, con le nostre diritte la tua lavastoviglie durerà anni e anni prima di abbandonarti. Iniziamo da questo punto principale: ci sono 5 oggetti da non inserire mai in lavastoviglie. Se lo fai, a distanza di pochi mesi sarai costretta a un nuovo acquisto.

5 oggetti da non inserire mai in lavastoviglie: la lista

Dato che tutti gli elettrodomestici costano non poco e il loro acquisto richiede anche un sacrificio economico familiare, prendersi cura di ciò che entra in casa nostra ad aiutarci a svolgere le faccende domestiche, è davvero un obbligo necessario.

Se c’è un elettrodomestico a cui non possiamo rinunciare, oggi più che mai, dato che le giornate sono sempre più frenetiche, questo è la lavastoviglie. Quanto è comodo caricare tutti i piatti, le pentole, i bicchieri e le posate sporche, premere il tasto “avvio” e lasciare che al nostro ritorno a casa le stoviglie siano perfette?

Comodo e bello, vero? Acquistare una lavastoviglie è una spesa che non tutte le famiglie italiane possono permettersi. Anche chi ha la fortuna di possederla però deve prestare attenzione: se non te ne prendi cura nel modo giusto, potresti ritrovarti costretta a un nuovo acquisto per sostituire il prodotto usurato o rotto.

Come è però possibile che una lavastoviglie, soprattutto se nuova, possa rompersi da un momento all’altro? La risposta è semplice quanto ovvia: non la stai caricando correttamente. Sai che ci sono 5 oggetti da non inserire mai in lavastoviglie? Ti diciamo noi quali.

Al primo posto della nostra lista di oggetti che mai dovrebbero finire in lavastoviglie, rientrano i mestoli e i cucchiai in legno e/o bambù. Per quale ragione? Semplicemente perché si tratta di materiali molto delicati che a contatto con detersivo e acqua calda finiscono per rovinarsi perdendo anche il loro strato protettivo che, cadendo nella lavastoviglie, può arrecare danni al filtro del nostro elettrodomestico. Questi utensili dovresti sempre lavarli a mano.

Al secondo posto troviamo i coltelli in acciaio. La combinazione di umidità, acqua calda e detersivo, finisce per rovinare i tuoi coltelli scheggiando e scolorendo le lame. Per non parlare poi del fatto che proprio i coltelli appuntiti potrebbero rovinare le altre stoviglie o l’interno della lavastoviglie.

Neanche i piatti in ghisa dovrebbero essere messi in lavastoviglie. Proprio loro occupano il posto numero 3 nella nostra lista. Pentole, piatti e padelle in ghisa, a contatto con acqua e detersivo potrebbero arrugginirsi e creare danni anche ad altri componenti della lavastoviglie. Al quarto posto troviamo i piatti in alluminio o rame che in lavastoviglie possono facilmente ossidarsi.

Il danno non è solo per le stoviglie ma anche per l’elettrodomestico che alla stregua dei piatti, potrebbe “sporcarsi” di ruggine e macchie marroni difficili da eliminare. Arriviamo alla posizione numero 5 della nostra classifica occupata da stoviglie in terracotta.

Questo materiale è davvero molto delicato e a contatto con l’acqua, essendo poroso, potrebbe iniziare a sgretolarsi. Il rischio non è solo quello di rovinare le stoviglie realizzate con questo materiale ma anche quello di arrecare danni all’elettrodomestico che potrebbe ritrovarsi con filtri e tubi otturati.

Attenzione dunque a come carichi la tua lavastoviglie. Se non te ne prendi cura nel modo più opportuno, il rischio che essa si possa rompere è davvero alto. Se segui questi consigli preziosi, sicuramente non avrai problemi.