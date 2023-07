La Talpa, Mediaset avrebbe già in mente il nome della prossima conduttrice

Per la nuova edizione de La Talpa la dirigenza Mediaset avrebbe già in mente il nome della nuova conduttrice, e non si tratta di Silvia Toffanin, come trapelato l’anno scorso. Quest’anno il reality non sarà infatti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ma dovrebbe essere prodotto internamente e andare in onda su Italia Uno.

Forse è la volta buona: dopo tanta attesa da parte del pubblico a casa, La Talpa dovrebbe finalmente fare il suo trionfale ritorno a Mediaset, trasmessa nella primavera del 2024 su Italia 1. Già durante la presentazione dei palinsesti televisivi del 2022, Cologno Monzese l’aveva annunciata, salvo poi risolversi in un nulla di fatto. Questa volta, invece, pare proprio che sia destinata a tornare, prodotta direttamente dal Biscione e non più da Fascino come preventivato l’anno scorso, e i vertici aziendali avrebbero già in mente un nome su chi potrebbe condurla, una conduttrice e personaggio tv molto amata dai social.

La Talpa torna su Italia 1: ecco chi potrebbe condurla

La Talpa è uno dei reality più avvincenti in circolazione, andato in onda su Rai Due nel 2004 e poi su Mediaset per altre due edizioni nel 2005 e 2008 condotte da Paola Perego. Dopo 15 anni dall’ultima messa in onda, finalmente il programma dovrebbe tornare sul piccolo schermo, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti 2023/2024 di Cologno Monzese e stando a TvBlog, ci sarebbe anche già il nome della possibile conduttrice.

Si tratterebbe di Vladimir Luxuria, già vincitrice della sesta edizione dell’Isola dei Famosi nel 2008 e opinionista del programma nel 2011, 2022 e 2023 e inviata della nona edizione. Insomma, un’artista che ne capisce parecchio di dinamiche dei reality, avendo commentato anche da studio il Grande Fratello e essendone stata un ospite a sua volta nella versione vip condotta da Alfonso Signorini.

Lo svolgimento del reality è piuttosto semplice: un gruppo di concorrenti Vip soggiorna per qualche settimana in un luogo di solito all’estero e deve scoprire l’identità della “Talpa”, ovvero del sabotatore (o sabotatrice) che si nasconde tra loro. Un gioco avvincente e che ai tempi è stato molto amato dal pubblico a casa, che ancora oggi chiede che venga messo in onda al posto di show più “usurati” come l’Isola dei Famosi, appunto.

Nel 2022, sembrava che ad occuparsi della nuova edizione del programma dovesse essere la Fascino di Maria De Filippi, e pareva che in pole position nel ruolo di conduttrice potesse esserci Silvia Toffanin, padrona di casa del salotto di Canale 5 Verissimo. Ipotesi che non era piaciuta molto al mondo social, che invece sembra essere entusiasta all’idea di vedere “Vladi” nel ruolo di presentatrice.

La Talpa, storia del reality e i vincitori delle precedenti edizioni

La prima edizione de La Talpa è andata in onda su Rai Due con la conduzione di Amanda Lear e Guido Bagatta nel ruolo di inviato, ma già a partire dalla seconda puntata a prenderne le redini è arrivata Paola Perego che le avrebbe tenute fino alla terza edizione, affiancata da Stefano Bettarini nel ruolo di inviato nella seconda edizione e Paola Barale nella terza.

A partire poi dalla terza edizione, è stata introdotta la figura degli opinionisti. A farne le veci, Candida Morvillo, Vincenzo Cantatore, Raffaello Tonon e Barbara Alberti. La prima edizione ha visto come location lo Yucatan in Messico, la seconda il Kenya e la terza il Sudafrica.

I vincitori delle tre edizioni sono stati rispettivamente Angela Melillo, con Marco Predolin, terzo classificato e Talpa, che per l’occasione si è fatto tagliare i celebri baffi, Gianni Sperti, con Paolo Vallesi, la Talpa, arrivato quarto e infine Karina Cascella, con Franco Trentalance, la Talpa della terza edizione, classificatosi quinto.