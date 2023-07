Il segreto asiatico per far rivivere l’orchidea velocemente con radici e foglie giovani

Sapevi che esiste un segreto asiatico per rendere l’orchidea rigogliosa e farla rinascere? Presto nasceranno foglie e radici giovani, ecco in cosa consiste!

Esiste un segreto asiatico per far rinascere l’orchidea quando è secca o sta per morire. In poco tempo la pianta produrrà radici e foglie giovani e diventerà rigogliosa. Non solo, produrrà anche tantissimi fiori e potrai decorare al meglio la casa e gli esterni. Ecco qual è questo segreto asiatico!

Le radici dell’orchidea sono secche o marce

Il principale motivo per cui le radici dell’orchidea possono essere secche è l’assenza di nutrimento, ma quando sono marce il motivo è dovuto senz’altro ad una errata innaffiatura. Infatti, se le orchidee vengono bagnate eccessivamente le radici non riescono ad asciugare, quindi è necessario prendere dei provvedimenti.

La pianta va controllata e le radici non buone vanno eliminate tagliandole. Inoltre, bisogna tenerla in un luogo asciutto ma umido a sufficienza per non farla seccare. Se le radici sono marce le infezioni fungine possono attaccare le piante e introdursi nei tessuti tramite l’acqua. La proliferazione dei funghi può causare il marciume radicale, dovuto appunto al ristagno d’acqua.

Le orchidee vanno quindi disinfettate dopo aver troncato le radici marce e trattate in modo da ridare loro forza e vigore. Un trattamento adeguato riesce a guarire eventuali lesioni e ad allontanare parassiti e funghi che hanno attaccato la pianta.

Aglio per le orchidee

L’aglio può avere effetti incredibili sulle orchidee e assicurare loro una crescita rigogliosa. Soprattutto, l’aglio è capace di disinfettare le piante meglio di qualsiasi altro ingrediente. Come è noto, le orchidee possono smettere di fiorire quando vengono attaccate da parassiti e malattie.

Per assicurare lunga vita alle orchidee bisogna nutrirle con l’aglio, rimedio orientale capace di contrastare con efficacia i parassiti. Se viene usato nel modo giusto, l’orchidea produrrà nuovamente fiori e foglie giovani e si svilupperà in maniera rigogliosa.

L’aglio è ricco di vitamine e ha ottime proprietà sia per l’uomo che per le piante. Preparare una soluzione all’aglio con il metodo asiatico è senza dubbio la scelta migliore per ottenere nel giro di qualche mese orchidee ben sviluppare, ricche di foglie e con i primi fiori.

Le piante vanno innaffiate con la soluzione all’aglio, ma bisogna controllare se il terriccio è asciutto. Ecco come fare per mantenere asciutta la pianta e allo stesso tempo umida, per avere foglie e fiori in brevissimo tempo!

Segreto asiatico per far rivivere l’orchidea

Il segreto asiatico per rinvigorire l’orchidea quando è quasi secca e appassita è semplice da eseguire, ecco come fare:

Lavare accuratamente le radici;

Schiacciare nel mortaio uno spicchio di aglio con tutta la buccia;

Mettere l’aglio schiacciato in un contenitore e aggiungere mezzolitro di acqua;

Mescolare e filtrare l’acqua con il colino;

Immergere un dischetto di cotone e disinfettare le orchidee.

A questo punto metti l’orchidea in un bicchiere, riempilo con la soluzione ottenuta e lasciala agire per 20 minuti. Trascorso il tempo, togli l’orchidea con la radice dal bicchiere e mettila in un altro per farla asciugare.

Quando la radice è completamente asciutta, taglia una bottiglietta di plastica e metti la parte del tappo sottosopra all’interno di essa, dopodiché infila dentro la radice. Riempi la bottiglia di plastica fino a coprire il fondo, evitando di far toccare la radice dell’orchidea. In questo modo la radica manterrà sempre l’umidità necessaria per crescere e svilupparsi in modo sano e non marcire.

Riponi la bottiglia con la radice in un luogo fresco e asciutto e vaporizza con la soluzione all’aglio ogni 2 giorni. A distanza di un mese l’orchidea avrà sviluppato radici sane e forti. Innaffia spesso la pianta per mantenerla umida e vedrai che crescerà rapidamente, sviluppando anche foglie giovani e sane.