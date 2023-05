La sentenza di Giuliacci, torna il caldo sahariano: dove arriverranno i 33 gradi

Dopo il vortice di maltempo, ecco in arrivo il caldo sahariano che abbraccerà la maggior parte delle regioni italiane.

Il meteo pone l’attenzione degli italiani su quello che sta accadendo in queste ore. Dopo l’arrivo del vortice del maltempo, l’Italia è stata abbracciata da piogge intense e diminuzione delle temperature medie stagionali.

L’alluvione in Emilia Romagna ha messo in ginocchio tutta la Regione, che combatte ancora in queste ore con l’acqua e il fango che si sta pian piano solidificando a causa delle temperature in aumento. Giuliacci e gli altri esperti del settore hanno evidenziato di come nei prossimi giorni sarà di ritorno il caldo sahariano, con 33°C in queste regioni.

Caldo sahariano in queste regioni italiane

Dopo tutti i disastri che sono stati registrati in questi giorni a causa del maltempo, l’estate inizia ad avvicinarsi ed è possibile porti una ondata di caldo sahariano con temperature sino a 33°C. L’Italia nelle prossime ore subirà un altro cambiamento a livello meteorologico, con l’arrivo di bel tempo e temperature alte.

Mario Giuliacci – colonello e volto noto – ha confermato queste proiezioni. Ovviamente si tratta di un discorso da considerare a medio lungo termine, per questo motivo le correnti e i venti potrebbero cambiare man mano la situazione.

L’ultima parte di maggio avrà ancora dei giorni di instabilità, con venti e piogge che porteranno anche a temporali locali nel Centro Sud. Le previsioni meteo mettono l’accento su un miglioramento, con instabilità che potrà pian piano diminuire lasciando il posto al sole e al caldo. I valori saranno normali per le medie stagionali e il tempo gradevole.

Con questo rialzo termico si potrà finalmente avere una prima visione dell’estate, come spiega l’esperto, anche se non sono comunque del tutto andate a scemare le possibili piogge. Un tempo tipico primaverile che lascerà ben presto il posto all’Anticiclone Nord Africano con il caldo sahariano proveniente dal deserto. Il sole abbraccerà il Paese per il ponte del 2 giugno con temperature che supereranno i 30°.

Quali sono le previsioni per l’estate?

L’estate 2023 – secondo le previsioni e gli scenari – potrebbe essere singolare. Infatti, ci saranno non pochi fenomeni di piovosità superiore alla media accompagnati dalle ondate di calore intenso. Il caldo africano farà capolino ma non mancheranno le sorprese.

Marzo e aprile sono state caratterizzate da temperature miti, mentre maggio è stato un ritorno al freddo effettivo con andamenti piovosi e temporaleschi. Nella prima decade di giugno si potrà avere un anteprima legato all’estate, anche se non mancheranno le piogge e i temporali nella maggior parte delle regioni. Ovviamente, si tratta di una previsione da gestire sempre a tempo debito. Per ora, si pensa ad una estate anomala ricca di caldo e umido, con piogge intense e alcune giornate per godersi il meritato relax.