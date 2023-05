By

Sta per arrivare in Italia il caldo intenso africano: ecco le regioni più colpite da temperature record che non daranno tregua.

Secondo i meteorologi questi saranno gli ultimi giorni di pioggia prima dell’arrivo di temperature altissime che sfioreranno anche 35 gradi. L’Italia si prepara ad accogliere un’estate rovente. Ecco le regioni che saranno colpite dal caldo intenso africano.

L’Italia si prepara a salutare il maltempo?

Il mese di maggio ha riservato delle sorprese curiose agli italiani ma anche agli esperti del tempo. Un maggio con piogge così forti e temporali disastrosi non si registrava da almeno un decennio. Tutti abbiamo visto ciò che purtroppo è accaduto nelle regioni centrali del nostro Paese, in particolare in Emilia Romagna.

Qui, nubifragi, frane e maltempo stanno ancora tutt’ora mettendo a repentaglio la vita di persone e la stabilità di strutture e abitazioni. Ma anche nelle altre regioni italiane la situazione non è migliore. Da Nord a Sud il maltempo sta invadendo l’Italia. Da giorni piove e non c’è il sole alto nel cielo ad illuminare questo maggio che ha il sapore di un autunno perenne.

La situazione di instabilità meteorologica sta però per cambiare. Arrivano delle notizie confortanti. Il caldo africano sta per fare il suo ingresso in Italia: arriveranno temperature record soprattutto in queste regioni.

Sta per arrivare in Italia il caldo intenso africano

Prepariamoci a riporre, si spera per l’ultima volta, ombrelli ed impermeabili: il maltempo sta per lasciare l’Italia. Parola dei meteorologi.

Ancora poche giornate di temporali e rovesci sparsi e poi finalmente il sole tornerà a fare capolino nella nostra bella Italia. Non abbiamo ancora una data precisa per i tanti italiani che attendono con ansia l’arrivo della bella stagione.

Con ogni probabilità però, secondo gli esperti del tempo, già a partire dalla prima settimana di giugno la situazione climatica migliorerà notevolmente. Questo maggio piovoso e anche freddo rispetto a quelli precedenti, rappresenta un caso particolare, un’eccezione che si sta rivelando però alquanto pericolosa.

Su buona parte dello Stivale da giorni ormai c’è pioggia incessante. La situazione è particolarmente delicata se non addirittura drammatica in alcune regioni come l’Emilia Romagna.

Purtroppo qui nubifragi e frane stanno causando feriti, morti e distruzione. È attiva l’allerta meteo anche in città come Bologna, Rimini e Ravenna proprio a causa del maltempo.

Più tranquilla la situazione negli altri versanti italiani. Nelle regioni meridionali, dopo una settimana di temporali violenti, da qualche ora è tornato il tempo buono.

Stessa situazione anche al Nord con la pioggia che sembra finalmente voler dare una tregua agli abitanti. Questa instabilità climatica finirà a breve. Tra qualche giorno, infatti, tornerà il caldo nel nostro Paese. I meteorologi, anzi ci dicono di più.

Gli esperti del tempo affermano infatti che sta per arrivare in Italia il caldo intenso africano: in alcune regioni si raggiungeranno temperature record tanto da sfiorare i 35 gradi.

Ma quali sono le zone del nostro Stivale i cui abitanti dovranno riaprire gli ombrelli ma questa volta per proteggersi dai raggi solari? Il caldo africano arriverà sul bacino del Mediterraneo per gli inizi di giugno e porterà temperature altissime soprattutto nelle regioni centrali e meridionali dello Stivale.

Buone notizie anche per Sicilia e Sardegna che dovranno fare i conti con temperature che supereranno anche i 35 gradi. Il caldo arriverà anche nelle regioni settentrionali ma qui le temperature saranno decisamente più basse: oscilleranno infatti tra i 25 e i 27 gradi.

Insomma, anche se la primavera non l’abbiamo vissuta, vivremo senza dubbio un’estate rovente. I meteorologi ne sono convinti. Si tratterà tuttavia di un’estate particolare questa del 2023 dato che ci saranno temperature altissime ma non è detto che il caldo durerà a lungo.

I meteorologi parlano infatti di clima instabile con giornate calde e soleggiate alternate a pioggia e temporali lampo. Una situazione alquanto curiosa che è testimone di un cambiamento climatico senza precedenti.

In ogni caso, a partire da giugno, gli italiani si ritroveranno a combattere con temperature che supereranno i 35 gradi fino a sfiorare anche i 40 gradi in alcune città italiane come quelle collocate nel versante meridionale del nostro Stivale.

Non possiamo dire che il tempo bello si manterrà tale fino all’inizio dell’autunno. Possiamo ormai aspettarci di tutto, non c’è più garanzia che le stagioni si manifestino con le loro peculiarità tradizionali.

Intanto, il maltempo continua a preoccupare i meteorologi. Le piogge delle ultime settimane hanno provocato non pochi danni in tutta Italia. Se l’incubo siccità per un momento è stato messo da parte, la paura per frane e allagamenti ora è ciò che più desta preoccupazione.