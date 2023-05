Se riesci ad individuare la cavalletta nel giro di soli 5 secondi sei un vero genio

È un test visivo molto interessante che chiede di individuare la cavalletta nel minor tempo possibile: solo 5 secondi per essere un genio.

I test di illusione ottica sono divertenti e spopolano sul web. In realtà nascono dal genio di persone esperte che studiano la mente umana. È indubbio il fatto che ogni soggetto percepisca una realtà in maniera totalmente differente. Una persona che vede una forma non la vedrà mai allo stesso modo di un altro soggetto. Così come per l’interpretazione, che sarà completamente diversa a seconda di chi guarda. In questo caso viene proposto un test sulla cavalletta diventato virale: dove si nasconde?

Test di illusione ottica: come si risolvono?

Non è assolutamente facile risolvere un test di illusione ottica. Entrano in gioco tantissimi fattori differenti, che vanno dai colori sino alle forme differenti. I soggetti che guardano una foto oppure un disegno, possono venir rapiti dai colori predominanti oppure dai veri protagonisti in primo piano.

È quindi normale non poter dare la stessa interpretazione per tutti coloro che osservano una immagine. Se lo si fa per gioco, la sfida diventa molto interessante. Non solo perché ognuno ha una interpretazione differente, ma anche perché nella maggior parte dei casi non si riesce a risolvere il dilemma.

Chi studia e crea questi test di illusione ottica, si pone l’obiettivo di non facilitare la vita agli utenti. Nella maggior parte dei casi sono foto oppure disegni, con una domanda specifica e qualcosa da trovare.

Test cavalletta da risolvere in 5 secondi: dove si nasconde?

In questo test bisogna trovare la cavalletta in 5 secondi: il simpatico animale è nascosto da qualche parte e con un minimo di allenamento si trova subito. Alcuni utenti del web hanno affermato di averci messo pochi secondi, mentre altri non sono riusciti a trovarla se non dopo 5 minuti.

Perché questa differenza? I primi sono allenati e non si lasciano distrarre, mentre i secondi tendono a farsi confondere. Osservando bene l’illustrazione, infatti, il colore verde scuro si fonde con il nero lasciando l’utente confuso. All’interno della stessa c’è una cavalletta, nascosta, che non vuole essere trovata.

Osservando ancora meglio, si possono notare delle foglie che sono identiche alla cavalletta e che possono condurre verso la risposta sbagliata. Insomma, un vero e proprio dilemma. Chi ha risolto si è concentrato su una parte dello schermo, cercando di individuare la sagoma dell’animale. Non importa se i cinque secondi sono passati, perché il gioco consente di provare ancora un minuto.

Nulla di fatto? Per coloro che si fossero arresi la soluzione è la seguente:

Non era per nulla facile individuare l’elegante animale, in mezzo alle foglie di questa pianta dello suo stesso colore. Sicuramente, al prossimo test ci metterete meno tempo avendo già la mente allenata.