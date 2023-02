Jabil, la mobilitazione continua anche dopo il rinvio dei licenziamenti

I lavoratori dello stabilimento Jabil a Marcianise si trovano in una situazione difficile, poiché il tempo scorre e l’inevitabile giorno del licenziamento si avvicina sempre di più. La società statunitense, che si occupa di produzione di componenti elettronici, ha programmato di licenziare 190 dipendenti.

Al momento la mobilitazione continua a essere forte e attiva, in attesa di eventuali novità dall’azienda o dalle istituzioni. Tuttavia, finora non si hanno notizie di tavoli di trattativa che possano portare ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Vediamo più da vicino cosa sta succedendo.

La proroga di gennaio

Il 30 gennaio, i dipendenti Jabil a Marcianise avevano tirato un sospiro di sollievo alla notizia della sospensione delle procedure di licenziamento per un mese, annunciata dal ministero dell’Industria e del Made in Italy.

La scadenza per la cassa integrazione era imminente, ma in seguito alle pressioni istituzionali e all’intervento del sottosegretario del Ministero, Fausta Bergamotto, l’azienda ha acconsentito a un ulteriore mese di cassa integrazione, che terminerà il 28 febbraio. Questo nuovo mese di tempo è stato definito come una boccata d’ossigeno per i lavoratori, poiché fornirà loro la possibilità di essere ricollocati.

In una nota del ministero, si spiega che:

“dopo una lunga trattativa tra i sindacati e l’azienda, a seguito dell’intervento del sottosegretario Bergamotto, delegata ai tavoli di crisi, è stato ottenuto un ulteriore mese di tempo per cercare di trovare una soluzione per i lavoratori, che nel frattempo continueranno ad avere gli ammortizzatori della cassa integrazione”.

Nonostante questa boccata d’ossigeno, la mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati continua. La situazione rimane incerta e molti temono ancora per il futuro delle proprie postazioni di lavoro.