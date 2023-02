Rotoli di carta igienica, buttarli è un grosso errore: riutilizzali così | Valgono oro

Rotoli di carta igienica, aspetta prima di buttarli! Sai che puoi riutilizzarli? Se applichi questa tecnica ti ritorneranno utilissimi: una risorsa preziosissima per la tua casa e non solo.

Come riutilizzare i rotoli di carta igienica? Sappi che se li butti compi un grave errore: in questo modo valgono davvero oro. Scopri il sistema che stanno utilizzando in tanti.

L’arte del riutilizzo per evitare sprechi

È inutile dirlo: la carta igienica fa parte della nostra quotidianità. Anche tu ti ritroverai ad averne scorte infinite. Che cosa succede quando essa termina? La cosa più semplice e logica da fare è buttare il rotolo nella spazzatura.

Ti fermiamo immediatamente. Lo sai che potresti ridargli una nuova vita? Come tanti oggetti o scarti domestici, anche i rotoli possono essere riutilizzati in un altro modo, tra l’altro utilissimo.

Questo è proprio ciò che vogliamo spiegarti in questo contributo. L’arte del fai da te o la tecnica del riuso, come è stata anche definita questa pratica che sta spopolando in tutto il mondo, può consentirti di realizzare dei lavori che si riveleranno preziosissimi per la tua casa.

Lo sappiamo, ora perplesso ti stai chiedendo: che cosa posso fare con dei rotoli di carta igienica? Te lo spieghiamo immediatamente. Non ci sono dubbi, rimarrai anche tu a bocca aperta.

Come riutilizzare i rotoli di carta igienica

Quante volte ti sarai ritrovata a buttare nella spazzatura o a bruciare nel fuoco, se possiedi un camino, i rotoli di carta igienica? La prossima volta aspetta 5 minuti prima di gettarli. Sai che possono essere riutilizzati? Dona loro una seconda possibilità!

Con la tecnica che ti spieghiamo, realizzerai qualcosa di straordinariamente utile per la tua casa e non solo. Ti stai chiedendo che cosa si può mai fare con un rotolo di carta igienica, una volta finito?

Tantissime sono le tecniche che ti consentono di riciclare questo pezzo di cartone dando vita a delle idee davvero geniali. La prima cosa che puoi fare, è realizzare per esempio un simpatico portapenne!

Ebbene sì, non ti servirà fare altro che procurarti 5 o 6 rotoli di carta igienica, attaccarli tra di loro, l’uno all’altro, e posizionarli su una base a tua scelta – può essere anche semplicemente una scatola di cartone – decora poi i tuoi rotoli e infine inserisci all’interno delle bobine vuote, le tue penne o matite preferite.

Sai che possono diventare tra l’altro, i rotoli, anche un ottimo sistema di organizer casalingo? Per esempio, all’interno delle bobine vuote di carta igienica puoi inserire i calzini o addirittura gli slip. Posizionali poi all’interno di uno scatolo nel tuo cassetto. Idea geniale, vero?

Tantissimi sono però i trucchi che il riutilizzo dei rotoli può consentirti di mettere in pratica. Per esempio, essi possono essere utilizzati anche per realizzare una cornice per uno specchio.

Può sembrarti a prima lettura una cosa complicata da fare, ma se segui invece attentamente i passaggi, vedrai che si rivelerà un gioco da ragazzi! Di che cosa avrai bisogno?

Solo di uno specchietto – di quelli classici che puoi trovare sicuramente tra i cassetti della tua scrivania o nel tuo armadio – di alcuni rotoli di carta igienica – 5 per la precisione – di un po’ di vernice spray e infine di pistola per colla a caldo.

La prima cosa che devi fare è spruzzare la vernice all’esterno e all’interno dei rotoli di carta igienica e lasciare che essa si asciughi. Una volta fatto questo passaggio, quando la vernice sarà asciutta, devi premere sui rulli e grazie all’utilizzo delle forbici, dovrai tagliare dei piccoli ricci di cartone.

Prendi a questo punto 5 dei due rotoli tagliati e munisciti della colla a caldo. Incolla l’estremità dei tuoi quattro rotoli insieme per formare dei “tappi”. Prendi il quinto rotolo e metti un po’ di colla sul lato inferiore, poi posizionalo al centro degli altri quattro rotoli che avrai precedentemente incollato.

Infine, collocali tutti intorno allo specchio assicurandoti che essi abbiano una forma lineare. Ripeti l’operazione finché tutte le tue strutture di cartone non girino intorno al tuo specchio. Et voilà, in cinque minuti avrai creato davvero un’opera d’arte straordinaria!

Un’ultima idea che ti proponiamo è poi davvero deliziosa. Sai che puoi utilizzare i rotoli di carta igienica per far nascere una splendida piantina? Non dovrai fare altro che posizionare i semi delle tue piante di fiori all’interno della bobina di cartone che verrà chiusa da un ulteriore fondo di carta o da ovatta piuttosto solida.

Una volta che saranno spuntati i primi germogli, potrai poi travasarli nel terreno. Visto quante idee carine ed originali possono esserci semplicemente riutilizzando materiali di scarto? I rotoli di carta igienica diventeranno, come puoi leggere, risorsa preziosissima per la tua casa e non solo.