Inter, arriva Asllani dall’Empoli, Pogba-Juve, ci siamo!

Non è ancora ufficialmente iniziato ma il calciomercato estivo è entrato nel vivo già da qualche settimana con un’Inter scatenata ed una Juventus che sta rivoluzionando la sua rosa.



L’Inter vuole riprendersi lo scudetto e la dirigenza sta lavorando da giorni per creare una squadra ancora più competitiva per “scucire” il tricolore dal petto dei cugini rossoneri.

Il Milan con l’ingresso della nuova società, rimane alla ricerca di un attaccante in grado di garantire tanti gol alla formazione di Pioli.

Occhi puntati anche sulla Juventus che sta attuando la sua rivoluzione offensiva dopo gli addii di Dybala e Bernardeschi.

In attesa di chiudere la trattativa per Romeu Lukaku, Marotta e Ausilio piazzano il primo colpo per la nuova stagione trovando un accordo con l’Empoli per il giovane centrocampista albanese Asllani.



L’albanese, rivelazione dell’ultima stagione di Serie A, servirà a far rifiatare il metronomo interista Marcelo Brozovic che farà da guida e da punto di riferimento per la crescita dell’ex Empoli.

Paulo Dybala e Lukaku sono molto vicini, il classe 2002 è il primo rinforzo per un’Inter che vuole riprendersi al più presto lo scudetto.

#Inter have reached a personal agreement with Kristjan #Asllani , and now the negotiations with Empoli are progressing towards agreement. pic.twitter.com/zzY1qFy1Eo

L’ufficialità arriverà soltanto i primi giorni di luglio, ma Paul Pogba è di fatto un nuovo giocatore della Juventus.

I bianconeri hanno trovato un accordo con il giocatore francese che firmerà un quadriennale da circa 8 milioni di euro a stagione e tornerà nella città dove ha fatto conoscere al mondo il suo talento.

Può sorridere Max Allegri, pronto ad allenare di nuovo il fenomeno francese che con il tecnico toscano ha espresso il suo miglior calcio.

Il “polpo” alza il livello del centrocampo di Madama che non si fermerà a Pogba, ma proverà a chiudere già in settimana per Angel Di Maria per poi concentrarsi su un regista che possa completare la zona nevralgica del campo.

Il sogno per Arrivabene e Cherubini si chiama Jorginho, ma si sta “scaldando” negli ultimi giorni anche la pista Gundogan, con il tedesco ormai in rottura con il Manchester City.



Paul Pogba will sign his contract with Juventus at the beginning of July, the expectation into the club is now clear. Final details are being discussed but verbal agreement is in place for his return. ⚪️⚫️🇫🇷 #Juventus

Pogba has turned down Man City approaches one month ago. pic.twitter.com/BlgR3ZWiRb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022