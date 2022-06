Lukaku-Inter, apertura del Chelsea!

Si infiamma il calciomercato dell’Inter con i nerazzurri decisi più che mai a fornire a Simone Inzaghi una rosa adeguata e competitiva per tornare a vincere lo scudetto ed a disputare una Champions League da protagonisti



Dopo l’addio di Ivan Perisic l‘Inter ha fretta di chiudere qualche colpo in entrata già nelle prossime settimane con Marotta che sta trattando diversi giocatori bruciando la concorrenza degli altri club.

Bastoni rimarrà a Milano, lo ha confermato il suo agente comunicando il grande amore che lega il difensore mancino alla società di Appiano Gentile.

Inter are now prepared to open direct talks with Chelsea to discuss about Romelu Lukaku and loan deal details. Lukaku has held discussions with Chelsea – but it’s now time for direct contact between clubs. 🔵 #CFC

Loan fee, salary and more will be discussed with Inter soon. pic.twitter.com/CNYaJFffyf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022