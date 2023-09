Inutili i soccorsi per il 48enne Antonio Mastroianni, che stava lavorando nell’area industriale ex Sir a Lamezia Terme.

Sul posto anche l'elisoccorso.

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina a Lamezia Terme. Un operaio di 48 anni, Antonio Mastroianni, è morto precipitando dal tetto di un capannone presso cui stava lavorando. L’incidente è avvenuto nell’area industriale ex Sir. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e l’elisoccorso, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto praticamente sul colpo.

Sulla vicenda indagano ora i carabinieri di Lamezia Terme. Quello di questa mattina è il secondo incidente mortale sul lavoro che si verifica, in meno di una settimana, nel lametino. L’8 settembre scorso, un operaio di 24 anni originario di San Pietro Apostolo, è morto mentre dirigeva il traffico per via di un incidente avvenuto poco prima. La vittima lavorava per un’azienda che forniva servizi stradali per conto dell’Anas.