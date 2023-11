La vittima è un uomo di 30, originario dell’Ecuador, che viaggiava a bordo di uno scooter. Alla guida dell’auto c’era una ragazzo di 19 anni, che è stato portato in ospedale per gli accertamenti su un’eventuale assunzione di alcol e droga.

Incidente mortale in via Cassia Nuova

Drammatico incidente questa mattina su via Cassia Nuova, a Roma. Una moto e un’auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è morto sul colpo. Alla guida della vettura c’era un ragazzo di 19 anni, che è stato portato in ospedale per verificare se abbia assunto alcol e droga prima di mettersi al volante.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti del XV gruppo Cassia.

Incidente sul lavoro a Roma

Questa mattina un altro dramma si è registrato nella capitale. Un operaio è deceduto mentre lavorava nel cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via

Veneto. La vittima sarebbe rimasta schiacciata da un macchinario. A nulla è servito l’intervento del personale del 118, che ha tentato invano di rianimarlo. Sul posto anche i Carabinieri, cui toccherà il compito di accertare la dinamica dell’incidente.