Report di Assoutenti riporta ampi rincari per la settimana bianca 2023/2024

Assoutenti ha pubblicato un report che riporta vertiginosi aumenti dei prezzi che caratterizzeranno la stagione invernale 2023/2024. A partire dall’aumento degli skipass, fino ai prezzi record imposti da alberghi e ristoranti.

A quanto pare, secondo le statistiche contenute all’interno del report il prezzo a persona aumenterà di circa l’8% rispetto agli altri anni.

Dunque, tutti coloro che hanno intenzione di passare una settimana bianca questo inverno dovranno prepararsi a prezzi più alti del normale.

L’aumento dei prezzi per la settimana bianca riportato da Assoutenti

Le temperature si abbassano, le giornate si accorciano ed ecco che arriva nuovamente la stagione invernale. Per questo motivo, molti italiani stanno già provvedendo a programmare le vacanze invernali. Solo l’anno scorso la stagione invernale ha portato un introito pari a circa 9,6 miliardi euro.

Quest’anno, però, sarà caratterizzata da un vertiginoso aumento dei prezzi, soprattutto per coloro che vorranno godersi una rilassante settimana bianca.

Un report di Assoutenti ha, infatti, riferito che quest’anno i prezzi delle partenze per la stagione invernale subiranno degli aumenti consistenti. Il prezzo salirà di circa l’8% a persona.

In particolare, le tariffe degli skipass, dopo gli aumenti dell’anno scorso dovuti al caro-energia, cresceranno senza sosta. Il Dolomiti Superski alzerà il biglietto giornaliero di circa l’8,1%, la Thuile del 7,8%. A seguire +7,7% a Bormio, +7,6 a Livigno e del +6,5% a Courmayeur.

Allo stesso tempo, anche gli abbonamenti stagionali saliranno vertiginosamente. A Livigno, per esempio, il prezzo salirà da 52 euro a 63,50 euro (+22,1%). Mentre sulle Dolomiti l’abbonamento passerà da 67 euro a 80 euro (+16%).

Assoutenti ha poi preso in esame anche i prezzi degli alberghi e dei ristoranti. In questo caso i prezzi saliranno di circa il 10%. Nello specifico, i prezzi medi per prenotare una settimana bianca in un qualsiasi albergo appartenente alle varie località sciistiche oscilleranno tra i 1.711 euro e i 15.740 euro.

In particolare, a Ortisei i prezzi arriveranno fino a 58.475 euro per sette notti.

Gli effetti di questo innalzamento sul turismo nelle località sciistiche

Secondo le statistiche di Assoutenti, dunque, il prezzo a persona per lo svolgimento della settimana bianca 2023/2024 raggiungerà una media di 1.500/1.700 euro. Un incremento pari al +8% a persona.

“Lo scorso anno gli operatori sciistici hanno fatto leva sul caro-energia per giustificare i forti rincari di tutti i servizi legati alla montagna, un alibi che quest’anno, con le bollette in forte discesa e l’inflazione ridimensionata, decisamente non regge”.

Ha affermato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi.

Questo, inoltre, potrebbe comportare un serio danno al turismo invernale, anche considerando che molte persone saranno costrette a rinunciare alle vacanze, visti i prezzi veramente poco accessibili.