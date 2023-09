I sei – che viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta – rientravano da un locale. L’auto avrebbe colpito un marciapiede per poi ribaltarsi.

Per quattro di loro non c’è stato nulla da fare, altri due sono rimasti feriti in maniera grave. Lo schianto è avvenuto nella notte in viale Marconi, in direzione Quartu Sant’Elena.

Incidente stradale a Cagliari: morti quattro giovani