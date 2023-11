Il crollo dell’albero è avvenuto nel centro termale di Montecatini Terme (Pistoia) “La salute.

L’episodio si è registrato intorno alle 10 di questa mattina, mentre il personale della struttura e alcuni agenti di polizia stavano svolgendo accertamenti a causa di un atto vandalico avvenuto nella notte. Il crollo ha travolto la casa di Babbo Natale, allestita proprio sotto il pino, che avrebbe dovuto aprire la prossima domenica.

Crolla un pino nel centro “La salute” di Montecatini Terme

Sette persone sono rimaste ferite a seguito del crollo di un pino nel parco dello stabilimento termale “La Salute” a Montecatini Terme, provincia di Pistoia. Come riferisce Tgcom24, tra le persone coinvolte anche agenti di polizia e l’amministratore della società Terme, trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Firenze. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

