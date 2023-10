Le vittime, due cittadini svizzeri di 63 e 67 anni, stavano partecipando a un raduno di auto sportive quando – durante una manovra di sorpasso – si sarebbero scontrati con un camper, finendo poi fuori strada.

La Ferrari ha preso fuoco e per i due occupanti non c’è stato nulla da fare. Una Lamborghini che seguiva la Ferrari è finita anch’essa fuori strada, fortunatamente senza conseguenze per i due occupanti.

Incidente a San Giovanni Suergiu: morti marito e moglie

Stavano partecipando a un raduno di auto i due coniugi, di nazionalità svizzera, di 63 e 67 anni, morti questa mattina lungo la statale 195, a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis, in Sardegna. Stando a quanto ricostruito da polizia locale e carabinieri, marito e moglie viaggiavano a bordo di una Ferrari, quando sarebbero finiti contro un camper proveniente in direzione opposta. Il tutto durante una manovra di sorpasso. Nello schianto la Ferrari si è ribaltata, e ha preso fuoco. Per i due occupanti non c’è stato nulla da fare.

Una Lamborghini, che seguiva l’auto coinvolta nello schianto, è rimasta anch’essa coinvolta nell’incidente, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti. Così come non ha riportato conseguenze il conducente del camper. La Lamborghini e la Ferrari stavano partecipando a un raduno, che oggi prevedeva una tappa a Masua, prima di chiudersi – tra qualche giorno – a Olbia.