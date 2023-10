Incendio in un bosco a Calenzano: le fiamme lambiscono le case

Sul posto, nel comune di Calenzano (Firenze), diverse squadre di vigili del fuoco. Un altro rogo è divampato questa mattina nell’oliveta in un’altra provincia del capoluogo toscano, nel comune di Ruffina.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 11 di questa mattina.

Incendio in un bosco a Calenzano

In fiamme, da diverse ore, un bosco nel comune di Calenzano (Firenze), in via Casaglia. Sul posto sono al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme. Sul posto è in arrivo l’elicottero Drago 60. I pompieri sono impegnati per domare il rogo divampato in un’oliveta nel comune di Rufina (Firenze) sulla statale 67 in località Scopeti.