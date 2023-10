Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman. I due vincitori hanno messo a punto il metodo dell’Rna, utilizzato nei vaccini a mRna per il Covid19.

“Grazie alle loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione del modo in cui l’mRNA interagisce con il nostro sistema immunitario, i due scienziati hanno contribuito a un ritmo senza precedenti di sviluppo di vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana nei tempi moderni”, ha scritto il Comitato per il Nobel.

La vincita del premio Nobel è di 11 milioni di corone svedesi, circa 950mila euro, che i vincitori dividono in egual somme tra loro. Domani toccherà ai premi Nobel per la Fisica, il giorno seguente saranno eletti i vincitori del premio Nobel per la Chimica e giovedì quelli per la Letteratura.