Incendio in un appartamento a Modena, muore 32enne

L’allarme è scattato poco dopo l’1:30 della scorsa notte in un appartamento di via Toscanini, al sesto piano di un condominio. Quando i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, per la vittima non c’era ormai più nulla da fare.

Ancora ignote le cause dell’incendio.

Incendio in un appartamento a Modena: morto 32enne

Dramma nella notte a Modena. In un appartamento al sesto piano di un condominio in via Toscanini è divampato un incendio. L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa, che ha visto del fumo e ha allertato i vigili del fuoco. Quando i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme per la vittima – Davide Dignatici, classe 1991 – non c’era più nulla da fare.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.