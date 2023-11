Donna accoltellata dall’ex compagno a Monopoli, 35enne ricoverata in gravissime condizioni

L’aggressione è avvenuta questa mattina a Monopoli, in provincia di Bari. La vittima – una donna di 35 anni – è stata trasferita d’urgenza al Policlinico di Bari.

Le sue condizioni sono giudicate molto gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale compagnia.

Donna accoltellata dall’ex compagno a Monopoli

Notizia in aggiornamento.