Ilary e il suo Bastian non sono da soli: nell’Hotel di lusso ci vanno in tre. I dettagli

L’ex moglie di Francesco Totti – Ilary Blasi – e il compagno Bastian hanno trascorso un week-end romantico in un hotel da sogno a Saint Moritz.

La coppia però non era sola. Ecco chi c’era con la conduttrice e la sua dolce metà.

Week-end da sogno per Ilary Blasi e il compagno

Reduce dal successo del documentario “Unica”, in cui racconta la dolorosa separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha trascorso un romantico fine settimana con il suo compagno, Bastian Muller. Come già successo lo scorso anno, anche per questo 2023 la coppia ha deciso di trascorrere il week-end a cavallo dell’Immacolata in un albergo da sogno a Saint Moritz. La conduttrice e il compagno hanno scelto l’esclusivo hotel Grace La Margna. Il costo di una camera è di almeno 1.000 euro a notte.

Ilary e Bastian però non erano da soli. In loro compagnia c’era infatti anche la figlia nata dall’unione tra Ilary e l’ex capitano della Roma, Chanel Totti. La ragazza era in compagnia del suo fidanzato, Babalus, come lei stessa ha documentato in alcune immagini e post pubblicati su Instagram.

Chanel è stata presa di mira da alcuni haters, che le hanno rimproverato la vita lussuosa e “lontana anni luce” da quella delle altre adolescenti. Alle critiche però, almeno pubblicamente, la ragazza evita quasi sempre di rispondere.