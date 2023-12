Anna Tatangelo sta attraversando un momento d’oro della sua vita personale. Nell’ultima vacanza, in una rinomata a SPA a Pinzolo, sulle Dolomiti, la cantante di Sora è apparsa più complice che mai con il suo compagno, Mattia Narducci, un modello 10 anni più giovane di lei.

Qualche tempo fa Anna Tatangelo ha ripubblicato una foto che la ritraeva con il pancione, quando era incinta del suo primo e unico figlio, Andrea, nato dall’unione con il cantante Gigi D’Alessio, attualmente legato a Denise Esposito, che lo scorso anno ha reso padre per la quinta volta.

Anna Tatangelo e l’amore con Mattia Narducci

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci, di professione modello e di ben 10 anni più giovane della cantante. Nonostante la differenza d’età, la relazione tra i due va avanti senza battute d’arresto. Proprio in questi giorni la coppia sta trascorrendo alcuni momenti di relax in una nota SPA con vista sulle Dolomiti, a Madonna di Campidoglio.

È stata la stessa cantante ad annunciare che si sarebbe presa qualche giorno di riposo per rilassarsi in compagnia di Mattia. La loro relazione è stata ufficializzata la scorsa primavera. Pochi gli scatti che li ritraggono insieme sui social. L’ultimo è proprio quello che la Tatangelo ha condiviso sulla sua pagina Instagram, dove tra un percorso spa e la vista mozzafiato delle Dolomiti, si è mostrata ai fan in un tenero bacio con Mattia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La foto che ha commosso tutti

Il primo amore di Anna Tatangelo resta però suo figlio Andrea, frutto della storia con il collega ed ex compagno Gigi D’Alessio. Nato il 31 marzo del 2010, oggi Andrea ha 13 anni ed è un adolescente che – almeno per il momento – ha scelto di restare lontano dai social. Sua madre però, di tanto in tanto, condivide foto che li ritraggono insieme e parole d’amore che solo una mamma sa regalare a suo figlio. Come quelle che gli ha dedicato nell’ultimo post, in cui Anna abbraccia suo figlio e a corredo del tenero scatto, una breve didascalia che recita: “Il mio ometto. Quanto ti amo cucciolo mio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Qualche tempo fa Anna Tatangelo ha ripubblicato una foto che la ritraeva con il pancione, quando era incinta di suo figlio Andrea.

Un tenero scatto che ha commosso i suoi fan, che – per tanto tempo – hanno sperato in un ritorno di fiamma con Gigi D’Alessio, attualmente legato a Denise Esposito, che lo ha reso padre per la quinta volta. Dopo Claudio, Ilaria, Luca e Andrea è arrivato il piccolo Francesco, che oggi ha quasi due anni.