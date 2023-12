Federica Pellegrini, l’indiscrezione infuoca il web: sulla borsa dell’ospedale c’è il nome della bambina…

È ormai imminente la nascita della primogenita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Tra Natale e Capodanno è atteso l’arrivo della piccola di casa.

La campionessa e suo marito non vedono l’ora di conoscere la loro bambina. Sui canali social, la Divina ha condiviso i preparativi per il parto e sulla borsa è apparso un nome che potrebbe essere il nomignolo e forse l’iniziale del nome della piccola. Scopriamolo insieme.

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

È il 2013 quando il futuro marito di Federica Pellegrini, Matteo Giunta, entra nella vita della Divina. Dopo la morte dello storico allenatore Alberto Castagnetti, la campionessa fatica a cercare un allenatore che la riporti ai fasti vissuti con Castagnetti. L’allora fidanzato, Filippo Magnini, le consiglia di farsi seguire dal cugino, Matteo Giunta. È l’inizio di un idillio dentro e fuori dall’acqua. Iniziano a rincorrersi le prime indiscrezioni e i primi rumors su una presunta storia d’amore tra i due atleti.

Nel contempo la relazione tra la Pellegrini e Filippo Magnini inizia a sgretolarsi. Nel 2017 la storia d’amore si chiude in maniera definitiva. Nel 2019 arriva la prima foto social di coppia di Federica e Matteo. Nel 2021 la Divina condivide per la prima volta parole d’amore per il suo futuro marito immortalato con lei all’evento della Federazione Nuoto.

Il 30 ottobre del 2021 arriva la proposta di matrimonio. La campionessa condivide un tenero scatto con una didascalia che racconta tutto l’amore. “Io e te e tutto il mondo fuori. Sì”

Il matrimonio viene celebrato il 27 agosto 2022 a Venezia davanti a 160 invitati e l’organizzazione è affidata al wedding planner Enzo Miccio.

L’annuncio della gravidanza e l’indiscrezione sul nome

È il 26 luglio scorso quando la Divina annuncia ai suoi fan di aspettare una bambina. Un annuncio goliardico in occasione della vittoria della nuotatrice australiana Mollie O’Callaghan che l’ha spodestata dal trono, superandola nel record dei 200 stile libero, la campionessa si è esibita in un breve balletto e sul pancione si è fatta scrivere un annuncio per la sua “rivale”: «We’ll Take It Back», ce lo riprenderemo (il record, n.d.r.).

La piccola di casa dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno, ma le ultime settimane di gravidanza – si sa – la neomamma deve essere sempre pronta a correre in ospedale. Per questo, Federica Pellegrini ha già preparato la borsa del parto e proprio su uno dei beauty case che Federica porterà con sé in ospedale in vista della nascita di sua figlia è apparso un indizio su quella che potrebbe essere l’iniziale del suo nome e un nomignolo: Meringa.

In attesa della nascita, i fan stanno già facendo ipotesi su quello che sarà il nome della piccola, che – sembra ormai certo – inizierà con la lettera M.