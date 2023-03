Il trucco di pulizia per eliminare cenere e polvere dal camino: spariranno in 2 minuti

By

C’è un trucco per la pulizia eliminando la cenere e la polvere del camino con un solo passaggio: ci vogliono solo due minuti.

Il camino acceso in inverno non è solo un elemento di compagnia e condivisione, ma anche un modo per farsi coccolare dal caldo quando fuori piove o fa freddo. Oggi si possono trovare tradizionali oppure con design moderni, completi di vetro e di grandezza tale da coprire l’intera area della casa.

In qualsiasi modo venga scelto, una volta o due al giorno è obbligatorio procedere con la pulizia completa ed eliminazione della cenere e della polvere dal camino. Grazie agli esperti del pulito c’è un trucco che consente di farlo velocemente.

Come eliminare cenere e polvere dal camino? Il metodo degli esperti

È importante, tutti i giorni, che il camino venga pulito esternamente ed internamente. Non si tratta solo di igiene, ma anche di funzionalità adeguata nel tempo permettendo di risparmiare sulle materie utilizzate e anche sugli interventi extra di un tecnico specializzato.

La prima cosa da fare è adottare un metodo facile e veloce, come suggeriscono gli esperti del pulito. Prima ancora di accendere il camino, posizionare un foglio di carta in alluminio al suo interno così che la cenere cada e si accumuli su di esso. Una volta che il camino è spento e la cenere fredda, si potrà eliminare rimuovendo il foglio di stagnola arrotolandolo.

Non solo, una pallina di carta stagnola è utile anche per andare ad eliminare la parte di cenere e polvere che si sono accumulate durante l’uso. Strofinare bene la pallina internamente ed esternamente, prima di procedere con gli altri passaggi.

Si procede successivamente con l’aspiracenere per eliminare i residui ancora presenti al suo interno.

Ingredienti naturali per la pulizia del camino

Una volta che tutta la polvere e la cenere è stata eliminata, si procede con la pulizia vera e propria. Per fare questo non si usano prodotti che potrebbero contenere ingredienti chimici e inquinanti, bensì degli ingredienti naturali di uso comune e sempre presenti in casa.

Prendere una bacinella piena di acqua tiepida con un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Mescolare sino a quando non si scioglie e poi usare la spazzola rigida per strofinare le pareti interne del caminetto. Risciacquare bene e asciugare con l’aiuto di un panno in microfibra.

Se il camino ha il vetro, questo deve essere pulito con l’aceto di vino bianco distribuito su una spugna umida. Subito dopo passare ancora una mano di prodotto e poi risciacquare bene asciugando il vetro completamente.

La cenere del camino si può riutilizzare? Gli esperti invitano sempre al riciclo di tutto ciò che potrebbe avere una seconda vita. La cenere è ottima per pulire le padelle incrostate, le griglie del barbecue impregnate di grasso oltre che come fertilizzante per le piante.