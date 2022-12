Cenere del camino, non gettarla: tutti gli usi nascosti a casa e in giardino

Buttare la cenere del camino è un errore. Vediamo quali usi se ne possono fare e perché leggendo di seguito.

Con un camino scaldare casa potrebbe rivelarsi più semplice ed economico ma cosa farne della cenere?

Vantaggi di avere un camino

Avere un camino in casa oltre a creare atmosfera, è un ottimo modo per scaldare la propria casa. Soprattutto in questo periodo in cui il costo del gas e dell’elettricità è arrivato alle stelle, il camino può essere una soluzione economica per riscaldare la propria abitazione, soprattutto se è un termo camino.

Se lo si adopera con una certa frequenza durante la stagione fredda, servendosi del legno, si potrebbe avere molta cenere accumulata. Spesso, di questa cenere, non si sa che farsene e, quindi, la si getta via. In realtà, ciò rappresenta un errore. La cenere del camino, infatti, ha notevoli proprietà e può essere conservata e poi adoperata sia in giardino che dentro casa. Del resto, riciclare è meglio che buttare. Vediamo come fare.

Come usare la cenere del camino

Dentro casa a cenere del legno arso nel camino può essere utilizzata come sgrassatore. Se hai dei piatti o delle pirofile incrostate con residui di grasso e cibo vale la pena provare. Non dovrai fare altro che raccogliere la cenere e strofinarla sulle tue stoviglie. Si andrà a creare una pasta composta da cenere ed acqua che, spalmata sui piatti, li renderà splendenti. Usa anche una spugna non abrasiva. Alla fine, sciacquandoli, le vedrai sicuramente brillare come non mai.

Lo stesso puoi fare con i gioielli in argento. Sì, hai letto bene. I gioielli ed i soprammobili in argento, periodicamente, vanno lucidati perché tendono a creare una patina di ossidazione. Più che utilizzare i classici panni imbevuti, si può usare un metodo più efficace ma lo stesso delicato, che prevede l’uso della cenere del camino. Il panno dovrà essere inumidito e cosparso di cenere. Successivamente, usalo sui gioielli in argento. Li vedrai brillare.

La cenere è un ottimo alleato anche contro i cattivi odori. Infatti, metterla in una ciotola o in una tazza potrebbe aiutarti a tenere lontani gli odori cattivi di frigoriferi, lettiere dei gatti e ripostigli o guardaroba.

Inoltre, può servire anche per rimuovere le macchie. La usavano già le nostre nonne che certo non spendevano tanto denaro per prodotti costosi per lavare. Se immergi un panno o un foglio di giornale in una bacinella piena di acqua e di cenere otterrai un rimedio unico per sgrassare vetri e specchi.

In giardino, invece, la cenere del legno può essere utilissima per attivare il processo di compostaggio. Essendo una sostanza vegetale, infatti, la cenere è ricca di sostanze che possono nutrire il terreno e favorisce la crescita delle piante in modo ottimale. Ricordati, però, che la cenere dovrà essere generata soltanto da legno non trattato, altrimenti potrebbe rivelarsi tossica.