Wi-Fi lentissimo se lo posizioni qui, evita questo posto della casa: rallenta tutto

Wi-Fi lentissimo? Devi spostare allora il tuo modem. Se lo posizioni qui, il segnale migliorerà. Evita invece questo posto della casa: rallenta tutto.

Dove posizionare il modem Wi-Fi? Se stai riscontrando problemi di segnale oppure se la connessione è lentissima, devi immediatamente cambiare posto. Se lo hai collocato qui, hai commesso un grande errore.

Wi-Fi, come è cambiata la nostra vita grazie alla rete wireless

La rete wireless o Wi-Fi ha cambiato la nostra vita. In un’era super tecnologica come quella nella quale siamo protagonisti, avere a che fare con computer, tablet e cellulari che richiedono una connessione a Internet è ormai quotidianità.

Potersi collegare alla rete da qualsiasi luogo, anche all’interno della portata del segnale, è importante, soprattutto mantenendo stabile la connessione. Accedere poi ad apparecchiature collegate alla rete ci permette di lavorare o effettuare ricerche ad una velocità incredibile.

Vogliamo poi parlare della comodità che non c’era invece con i collegamenti via cavo? Insomma, senza il Wi-Fi, anche in casa, non si può vivere. Installarlo è semplicissimo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è solo un modem connesso ad un router wireless che ci darà accesso ad internet trasmettendo il segnale Wi-Fi che consentirà ai nostri dispositivi di connettersi.

Ultimamente stai notando però che il tuo segnale è scarso e che la connessione è lenta? Abbiamo una soluzione al tuo problema ma soprattutto una risposta alla tua domanda. Probabilmente lo hai collocato nel posto sbagliato. Ecco dove dovresti metterlo per avere un segnale eccellente.

Come avere un segnale eccellente e una connessione super rapida

Se ultimamente hai notato che la tua connessione fa i capricci e che il segnale è piuttosto scarso, probabilmente hai collocato il tuo modem in un posto sbagliato. Per risolvere il problema del Wi-Fi lentissimo, devi seguire questi suggerimenti.

Gli esperti sono concordi su un fatto: riavviare il router aiuta a sbloccare la connessione ma la velocità potrebbe rimanere ugualmente bassa. Non incolpiamo i cavi o il dispositivo e prima di chiamare l’assistenza accertati di aver collocato il modem al posto giusto.

Sai dove dovresti posizionare il tuo router Wi-Fi? Se la risposta è no, continua a leggere questo articolo perché finalmente troverai una soluzione al tuo problema. La prima cosa che ti diciamo è che il router del Wi-Fi deve essere collocato lontano dal forno a microonde.

Per quale ragione? Perché i segnali che questo elettrodomestico propaga nell’ambiente vanno ad interrompere o a disturbare la velocità del tuo Wi-Fi causando delle interferenze. Se il router è collocato in prossimità di questo elettrodomestico, prova a spostarlo e vedrai che la connessione sarà sicuramente più veloce e il segnale migliore.

Ci sono poi anche altri suggerimenti che gli esperti forniscono per aiutarti a risolvere il problema del Wi-Fi lentissimo. La prima raccomandazione è quella di installare una protezione o chiave di sicurezza tramite il sistema della rete Wi-Fi domestica.

Se lasci la rete libera, potranno collegarsi persone che si trovano nelle vicinanze o anche i vicini di casa e questo porterà ovviamente a una connessione più lenta. Prova a cambiare anche la frequenza Wi-Fi scegliendo quella di 5 gigahertz che è sicuramente più ottimale.

Attenzione anche ai molteplici dispositivi che connetti al tuo Wi-Fi! Se hai una connessione piuttosto limitata e hai ogni dispositivo elettronico collegato alla rete domestica, ti ritroverai a navigare in internet molto lentamente.

Disconnetti per esempio i dispositivi che sono spenti, che sono in stand-by o che non hai intenzione di utilizzare. Se ti stai chiedendo però se c’è un luogo preciso in cui collocare il modem Wi-Fi per una connessione migliore, ti diciamo di sì.

Per avere un ottimo segnale, gli esperti consigliano di posizionare il modem in una zona alta o in un punto centrale della tua abitazione, per esempio su una scrivania o su una libreria.

Se la tua abitazione è dislocata su più livelli, dovresti posizionare il modem a un metro di altezza al primo piano della casa in modo tale che il segnale arrivi anche al piano superiore. Non devi collocarlo invece mai all’interno dei mobili, soprattutto se sono di materiale metallico, e devi sempre metterlo lontano da apparecchi come il microonde che possono generare interferenze.