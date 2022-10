Il segno più odiato dello zodiaco: ecco perché non lo sopporta nessuno

Lo sapete qual è il segno più odiato dello zodiaco? Ve lo dicono gli astrologi e vi spiegano anche il motivo, impensabile.

È inutile girarci intorno, ci sono 12 segni zodiacali e tutti loro hanno delle caratteristiche particolari e completamente diverse. Ovviamente, una persona non dovrà solo osservare il suo segno ma anche l’ascendente e la posizione della Luna alla nascita completando il Tema Natale che rende unica ogni persona sulla Terra. Ci possiamo credere o meno, ma tanto tutti quanti prima o poi facciamo riferimento a quelli che sono i fattori che identificano il proprio segno di appartenenza. Uno di questi è il più odiato dello zodiaco, in modo assoluto: ecco il motivo.

Segni zodiacali, come si distinguono?

Nel mondo è impossibile andare tutti d’amore e d’accordo, anche se sarebbe un mondo migliore. Purtroppo i caratteri di ogni soggetto sono differenti e si impreziosiscono di fattori che non possono piacere proprio a tutti.

Chi è simpatico a dieci persone, potrebbe essere antipatico ad altri venti. Quando si parla di segni zodiacali, il discorso è completamente diverso perché le caratteristiche non si scelgono ma si subiscono.

Questo significa che nella maggior parte dei casi, si possono avere atteggiamenti e modi di fare che sono caratterizzati dal segno di appartenenza che si incontra con l’ascendente, la luna nel segno e la posizione dei segni nelle varie case.

Senza andare a vedere nel dettaglio il tema Natale di ogni individuo, soffermiamoci per un attimo ai segni zodiacali. Uno di questi è il più odiato dello zodiaco e le motivazioni sono molto chiare.

Qual è il segno più odiato dello zodiaco?

Il segno più odioso dello zodiaco, come dicono la maggior parte degli astrologi, è l’Ariete: ostico e con livelli di superiorità oltre la media. Questo segno è dominato dal Pianeta Marte caratterizzato da un modo di fare impavido, focoso e altamente arrogante.

Hanno una sicurezza di se stessi che nulla può distruggere e un modo di fare che tende a irritare le altre persone. Lo sguardo è sicuro e diretto, così come le parole che non sono mai accompagnate da terminologie gentili.

Tuttavia, oltre alle sfuriate c’è di più. Infatti l’Ariete è un ottimo lavoratore e riesce sempre a trovare il piano B in ogni situazione.

Gli esperti si dividono, perchè alcuni identificano il segno più antipatico nella Vergine (anche se in minima percentuale). Puntigliosi, precisi e dal carattere algido tendono a non dimostrare mai i loro sentimenti se non con un sorriso che condividono con il mondo. Se qualcuno commette un errore, la Vergine punta il dito e ripete il suo disappunto anche per una settimana intera.

Insomma, l’Ariete è senza dubbio considerato il più odioso da tutti ma se la gioca con la Vergine per alcuni esperti. In linea generale, i segni governati da Marte sono quelli irosi e che non ci mettono molto a dire quello che pensano.