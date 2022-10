Regina Elisabetta, chi ha ereditato la collana più costosa del bottino: può metterla solo lei

Una sola persona può indossare la costosissima e antica collana della Regina Elisabetta II. Ecco di chi si tratta.

Lo scorso 8 settembre, tutto il mondo è rimasto attonito alla notizia della scomparsa della tanto amata Regina Elisabetta II, monarca del Regno Unito che si è spenta all’età di 96 anni.

Solo qualche mese prima, la donna aveva festeggiato il giubileo dei suoi 70 anni di Regno e nessuno si sarebbe aspettato che da li a qualche tempo la donna sarebbe passata a miglior vita.

Regina Elisabetta II: ecco l’erede della sua collana

Eppure, due giorni prima della sua dipartita, la Regina ha accolto il nuovo primo ministro inglese Liz Truss e in questa occasione si è mostrata sorridente posando per le foto ufficiali di rito.

In molti però si sono accorti di come la donna sembrava più stanca del solito e sulle sue mani erano presenti dei lividi che secondo alcuni tabloid erano segno di trasfusioni e flebo fatte per rimanere in forma.

La sua morte ha portato una forte tristezza diffusa in tutto il mondo in quanto tutti quanti la ricordavano per via non solo del suo ruolo ma anche per essere diventata una vera e propria icona.

Basti pensare che ha vissuto dei momenti davvero importanti per la storia mondiale e si è fatta sempre contraddistinguere per il suo modo di vestire con colori pastello e per le sue amatissime borse e i suoi cani corgi.

La sua fama è stata sempre all’apice, anche se dopo la morte di Lady Diana, i sudditi hanno avuto un attimo di allontanamento dalla sua figura per poi tornare ad amarla come sempre dopo questo triste avvenimento.

Dopo la sua morte, sul trono del Regno Unito si è insediato suo figlio, Carlo attualmente noto come Re Carlo III affiancato da sua moglie la Regina Consorte Camilla, che da sempre non è molto apprezzata dal popolo britannico.

In molti si sono chiesti se sarà proprio lei, che verrà incoronata il prossimo 6 maggio 2023 assieme a Re Carlo III in maniera ufficiale, ad avere in eredità i gioielli della Regina Elisabetta II.

Il costosissimo gioiello

Ma i pregiati e costosissimi monili della Sovrana non sono spettati alla futura Regina consorte attuale ma bensì alla prossima, ossia alla principessa di Galles, Kate Middleton, moglie del principe di Galles, William.

Infatti, dopo la morte di Re Carlo III, o la sua abdicazione, sarà proprio lei la prossima Regina consorte dato che William, secondo la linea di successione sarà il prossimo Re del Regno Unito.

La Regina Elisabetta, aveva un debole per Kate Middleton a tal punto da considerarla alla stregua di una figlia o una nipote diretta ed era andata in brodo di giuggiole quando suo nipote William aveva deciso di trasferirsi con tutta la sua famiglia ad Adelaide Cottage.

La casa altro non è che una delle tenute che la Famiglia Reale ha tra le sue proprietà nel Berkshire a soli dieci minuti dal Castello di Windsor che era diventata la residenza della Sovrana da qualche anno.

La donna, aveva donato alla principessa Kate molti gioielli tra cui una collana del 1863 appartenuto ad Alexandra di Danimarca e messo in mostra in occasione del suo matrimonio con l’allora principe di Galles, Edward Albert, figlio della storica Regina Vittoria.

La collana è formata da perle e diamanti ed è in possesso di Kate già dal 2011 dato che la Regina Elisabetta II decise di regalargliela molto presumibilmente in occasione del matrimonio col suo amatissimo nipote.

Nel testamento della Sovrana, non c’è nessuna citazione riguardo questo monile e pertanto nonostante le modifiche redatte al documento prima del suo ultimo respiro, la collana rimane di proprietà di Kate Middleton che nel 2018 l’aveva sfoggiata in occasione di una cena con i reali d’Olanda.