Fiorello: il ritorno in Tv con ‘Viva Rai2’ | Ecco da quando

Il ritorno in Rai era annunciato da tempo, ma non si sapeva ancora dove e quando. In molti speravano ancora per il Festival di Sanremo, ma Fiorello ha stupito tutti. Ecco quando partirà il suo nuovo programma su Raidue.

Un titolo semplice: “Viva Rai2” e sarà uno show del tutto mattutino, in onda dalle 7 alle 8.30.

Il ritorno di Fiorello in Rai

Può Fiorello stupirci anche alle 7 del mattino? Ebbene sì e lo farà, a partire dal prossimo 5 dicembre su Raidue. In realtà, il suo show partirà già dal prossimo 7 novembre su RaiPlay, ma in tv sarà, invece, in onda a dicembre.

135 puntate, tutti i giorni (anzi, tutte le mattine) dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 8.30. e ci farà compagnia sino al prossimo 2 giugno. Un orario che, sembra, ancora tutto da stabilire, specie nei dettagli, ma una cosa è certa: Fiorello tornerà a farci divertire e a farci sorridere, come ha sempre saputo fare.

Abbiamo detto, un programma dal lunedì al venerdì ma, per chi fosse impossibilitato a seguirlo, ci sarà anche “Il meglio della settimana” il sabato e la domenica, con orario ancora da definirsi. Un titolo molto particolare, sulla stregua del suo programma di successo che è andato in onda nelle passate stagioni. Una sorta di passaggio da “Viva Radio2” a “Viva Rai2!”.

A comunicare il ritorno in Rai e a spegnere le polemiche nate nei giorni scorsi sul possibile ritorno di Fiorello a Rai1 nella stessa fascia oraria occupata dal Tg1 della mattina, è stato proprio l’amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes.

Nuova collocazione, format rinnovato ma lo stesso spirito di divertimento e di show come vuole Rosario Fiorello. È stato lo stesso presentatore a ringraziare, pubblicamente, i vertici Rai per il suo ritorno sulla rete ammiraglia, in particolare per esser riuscito a farlo su Raidue.

Raidue e il suo programma mattutino

È lo stesso Fiorello a raccontare che, in realtà, non si tratta di un suo battesimo a Raidue. Nel 1992 aveva fatto il Cantagiro e, come lui stesso ha detto, “dopo 30 anni di giro” è tornato nuovamente a Raidue. Il suo approdo al mattino è, sì, qualcosa di nuovo e diverso e che, come lo stesso Fiorello ha dichiarato, tutto ciò ha sempre il sapore di un nuovo inizio.

All’inizio, la polemica era nata dal fatto che il ritorno di Fiorello in Rai, in fascia mattutina, sarebbe stato su Raiuno al posto del notiziario. Cosa che aveva fatto, non poco, arrabbiare gli stessi giornalisti. L’annuncio del ritorno sì, ma a Raidue, ha dato modo anche di smorzare e chiudere tutte le polemiche che si erano venute ad innescare.

E gli stessi giornalisti di Raiuno hanno inviato un messaggio di stima ed affetto proprio allo stesso Fiorello, il quale, alla fine della sua dichiarazione, li ha pubblicamente ringraziati, augurando loro di lavorare sempre al meglio.

Un ritorno in Rai che tutti si aspettavano e che attendevano con ansia, nonostante le polemiche createsi. Un ritorno, anche, su Raidue per Fiorello ed una fascia oraria del tutto alternativa ed innovativa che farà “svegliare” gli italiani nel migliore dei modi.