Il parlamento russo approva l’annessione dei territori ucraini occupati

“Nei casi dei territori di Kherson e Zaporizhzhia, continueremo comunque a consultare i loro limiti con la popolazione di quelle regioni”, afferma il portavoce di Putin.

In pieno anticipo delle truppe di Kyiv e senza essere molto chiari su quale confini intende Vladimir Putin per i territori occupati in Ucraina, la Duma di Stato, la camera bassa russa, ha approvato lunedì i trattati di annessione che il presidente russo ha inviato all’istituzione venerdì scorso. Questa formalità apparentemente non ha portato sorprese e non resta che al Consiglio della Federazione, al Senato russo, dare il proprio assenso a un proclama di annessione non riconosciuto dalla comunità internazionale, che inizia con gli Stati Uniti e finisce con la Cina.

È stata usata la parola ‘apparentemente’ perché dietro a questa normalità e sostegno totale a Putin da mesi ormai ci sono frange sia di popolazione sia di personalità politiche che non sono assolutamente favorevoli alla guerra e alla deriva totalitaria del presidente russo. Ci sono state riunioni segrete e incontri furtivi tra rappresentanti politici anche di un certo rango. Si era parlato a suo tempo anche della preparazione di un attentato. Ma Putin è ancora politicamente troppo forte per essere scalzato dal potere.

Sono in molti a dire, bisbigliando sottovoce, che la Russia ormai è diventata una dittatura, e che lo stesso Putin è preso da deliri di onnipotenza molto pericolosi, come quella di far circolare l’ipotesi dell’utilizzo di bombe nucleari a bassa intensità per sconfiggere definitivamente la resistenza ucraina.

Tornando alla Duma, pochi minuti prima dell’incontro con i deputati, il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha nuovamente affrontato una domanda ricorrente nei giorni scorsi: quale linea dovrebbe delimitare il territorio annesso alla Russia.

“Le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk avranno i confini del 2014. Nei casi di Kherson e Zaporizhzhia continueremo ancora a consultare i loro confini con la popolazione di quelle regioni”, ha affermato il rappresentante del Cremlino, che ha rifiutato di rispondere ai giornalisti russi quando hanno chiesto affinché chiarisse che tipo di consultazione si sarebbe tenuta in quelle province.

“In ogni caso, la configurazione [di ogni regione] dipenderà solo dalla volontà delle persone che vivono nel suo territorio”, ha aggiunto. Nel menzionare i confini del 2014, Peskov si riferiva ai referendum illegali che i filorussi organizzarono a Lugansk e Donetsk nel maggio di quell’anno, quando proclamarono l’indipendenza di entrambe le regioni, nonostante non controllassero le loro capitali.

Putin è arrivato addirittura a chiederne il rinvio, e quei plebisciti indipendentisti senza alcuna garanzia o legittimità non sono stati riconosciuti da Mosca fino al 21 febbraio di quest’anno, quando il Cremlino li ha usati come pretesto per giustificare l’offensiva contro l’Ucraina che ha lanciato tre giorni dopo. La Russia ora non controlla gran parte di Donetsk e le truppe ucraine stanno combattendo di nuovo a Lugansk tre mesi dopo che da Mosca hanno annunciato la loro conquista.

Tuttavia, nel caso di Zaporizhzhia e Kherson la situazione è ancora più complicata per i russi. Nella prima, le truppe occupano solo una striscia e nelle loro mani non c’è nemmeno la capitale, e nella provincia di Kherson c’è stata un’avanzata ucraina che ha suscitato nervosismo tra le file di Putin. Il capo dell’amministrazione militare ivi imposta, Vladimir Saldo, ha confermato la rottura di parte delle loro linee, dietro le quali si trova il fiume Dnepr.

Di fronte ai dubbi di Peskov sui confini delle aree occupate, il presidente della commissione parlamentare per la costruzione dello Stato, Pavel Krasheninnikov, ha affermato che i limiti di Kherson e Zaporizhzhia corrisponderanno alle loro demarcazioni ucraine, più un pezzo della vicina Mikolaiv, come richiesto dalle loro amministrazioni militari.

“Le persone che vivono a Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia diventeranno nostri cittadini per sempre”, ha proclamato Putin al Gran Palazzo del Cremlino venerdì scorso. I trattati di annessione firmati dal presidente e dai rappresentanti in quei territori prevedono che solo gli abitanti che vi rimarranno o partiti per la Russia riceveranno la cittadinanza, se giurano fedeltà a Mosca.

Per giustificare l’annessione, il Cremlino ha organizzato una votazione nel territorio sovrano dell’Ucraina che non è sostenuto dai suoi partner, come Cina, India, Serbia, Armenia e Kazakistan. Questi plebisciti si sono svolti nel mezzo di una guerra e con gran parte della popolazione di quelle regioni in fuga nella parte dell’Ucraina a difesa di Kiev o in altri paesi.

In Russia, infatti, sono stati aperti i seggi elettorali. Nonostante abbia assicurato di aver tenuto plebisciti puliti, il Cremlino non prevede di tenere le elezioni locali lì per almeno un anno. Il trattato approvato lunedì prevede la convocazione di elezioni regionali nel settembre 2023, e fino ad allora i territori che occupa saranno guidati da alti funzionari ad interim nominati dallo stesso Putin nei prossimi 10 giorni.

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha difeso che i recenti referendum sono stati coerenti con il principio di autodeterminazione contemplato dall’ONU, anche se lo ha fatto contro i criteri dello stesso segretario generale dell’organizzazione, António Guterres, che ha denunciato giorni prima di ogni espansione “Come risultato della forza o delle minacce è una violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”.

D’altra parte, Lavrov è ricorso a un nuovo argomento per giustificare la sua espansione militare. “La ratifica dei trattati andrà a beneficio di tutto il popolo multinazionale del nostro Paese”, ha affermato il capo della diplomazia russa. Il Cremlino ora stabilirà per legge che l’unica lingua ufficiale nei territori occupati sarà il russo, anche se promette agli ucraini di “riconoscere il diritto di preservare la propria lingua madre e facilitare le condizioni per il suo studio”.