“Che classe”, Elenoire dimentica di essere ripresa: che figura al GF | VIDEO

Elenoire Ferruzzi dimentica di essere ripresa e fa un gesto molto particolare nella casa del Gf Vip. Ecco il video che lo dimostra.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere, specialmente dopo la puntata di lunedì 3 ottobre che ha visto gli autori prendere dei provvedimenti molto seri per via di quello che era accaduto durante i giorni precedenti.

Marco Bellavia, concorrente di questa edizione, ha lasciato nei giorni precedenti la diretta la casa, per via di alcuni problemi dovuti ad un suo disagio di cui soffriva già da prima di entrare nella casa.

Gf Vip: Elenoire fa una figuraccia davanti tutta Italia

L’uomo ha cercato in tutti i modi di avere l’appoggio dei suoi compagni di viaggio per poter riuscire ad affrontare questo suo problema ma si è ritrovato davanti un muro e questa situazione lo ha portato all’esasperazione fino a decidere di abbandonare il gioco.

Nelle ore seguenti alla sua uscita dal reality, sul web sono cominciati a trapelare alcuni video che dimostrano come alcuni concorrenti del reality hanno detto nei suoi confronti frasi al limite dell’accettabile e comportamenti molto discutibili.

Per questo motivo, il Grande Fratello Vip ha deciso di prendere dei provvedimenti e nell’ultima puntata andata in onda non si è fatto altro che parlare di questa questione e della rivolta del pubblico per questa situazione.

La vippona che ne ha pagato di più le spese delle sue azioni è stata Ginevra Lamborghini che ha detto una frase non felice riguardo il bullismo, dichiarando che Bellavia si meritava di essere bullizzato.

La concorrente è stata squalificata ed ha ammesso le sue colpe presentandosi in studio sconvolta e in lacrime ma questo non ha impietosito il pubblico che non trovano giusto anche il suo essere stata nello studio dopo la decisione degli autori.

Successivamente sono stati punti anche altri concorrenti con un televoto flash che ha determinato il primo vippone eliminato di questa edizione del Gf Vip. A ricevere la minor percentuale di voti è stato Giovanni Ciacci, considerato dal web uno dei peggiori colpevoli nel caso Bellavia.

Con lui al televoto ci sono stati, per aver detto frasi non belle nei confronti del concorrente che ha abbandonato il gioco, Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi che all’inizio del programma era tra le preferite del pubblico.

Il video che sta facendo il giro del web

La donna, diventata famosa per via di alcuni suoi video virali e ironici pubblicati sul web, ne giro di poche settimane ha avuto un sentiment negativo da parte dei telespettatori per via dei suoi comportamenti all’interno della casa.

Inizialmente Elenoire aveva ammesso che Luca Salatino fosse perso da lei, dopo solo qualche giorno di permanenza e aveva additato l’ex tronista di Uomini e Donne come falso per via del fatto di non voler ammettere di essere innamorato di lei.

Questo ha molto infastidito il pubblico da casa che giorno dopo giorno la stanno trovando molto falsa e costruita nonostante l’abbiano amata nel corso di questi anni proprio per la sua irriverenza e il suo spirito giovale e divertente.

Per questo motivo, il mondo del web che come si sa è molto spietato, cerca sempre filmati per incolpare e prendere di mira il personaggio che vorrebbe fuori dalla casa ma a volte i vipponi dimenticano di essere ripresi 24h su 24.

Infatti, in questi giorni, sta facendo il giro un video dove si vede Elenoire seduta sul letto che dopo essersi grattata l’ascella porta la mano vicino al naso per sentire se emana un cattivo odore.

Che classe la Elenoir…

Ma questi si dimenticano davvero di essere ripresi 24h su 24 PIC.TWITTER.COM/NQOV9IF7VQ — Ginevra (@Ginevracasalin) OCTOBER 4, 2022

Il video ha suscitato disgusto nei confronti di alcuni telespettatori e c’è chi si chiede come mai, quest’anno, alcuni concorrenti sembrano essersi dimenticati della presenza delle telecamere e non si danno un contegno.