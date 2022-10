Finalmente il tanto atteso aumento è arrivato. Nel mese di ottobre i pensionati vedranno un accredito pensionistico superiore del 2%.

E’ questo ciò che prevede il decreto Aiuti bis messo in piedi per aiutare tutte quelle famiglie che in questo periodo si trovano a far fronte ad una forte crisi economica. Una legge che interessa anche coloro che si trovano in cassa integrazione e le lavoratrici appena rientrate dalla maternità.

Non vengono esclusi poi anche i dottorandi, gli sportivi, coloro che hanno iniziato a percepire la pensione a partire dal primo luglio del 2022 e gli assegnisti di ricerca.

Pagamenti più alti per il mese di ottobre

Il mese di ottobre, proprio come accade ad ogni inizio mese, è interessato dall’accredito delle pensioni.

Una situazione diversa in cui i pensionati potranno usufruire di un aumento del 2%, proprio come stabilisce il decreto Aiuti bis che è stato approvato non molto tempo fa.

Ottobre però non è soltanto un periodo dedicato alle pensioni in quanto molti altri saranno anche i pagamenti che i cittadini, con i dovuti requisiti, potranno usufruire.

Numerosi sono gli accrediti attesi tra cui il bonus € 200, la pensione e il reddito di cittadinanza e l’assegno unico.

In questo mese ci sarà anche l’adeguamento delle pensioni, un qualcosa che solitamente avviene durante i primi giorni del nuovo anno, ossia nel mese di gennaio. Questa volta però le cose sono decisamente diverse in quanto l’adeguamento in questione avverrà proprio nel mese di ottobre.

Si tratta di un qualcosa di necessario per aiutare tutte quelle famiglie che si trovano a far fronte alla costante inflazione.

Ed è per questo motivo che il governo ha preso la decisione di anticipare il tutto di tre mesi e di aiutare tutti coloro che hanno una pensione che non supera i 35.000€.

Si tratta di un qualcosa che prevede l’aumento delle pensioni del 2% per un importo massimo di €700.

Come prelevare l’assegno pensionistico

Per poter usufruire dei soldi messi a disposizione attraverso l’assegno pensionistico sarà necessario recarsi allo sportello di Poste Italiane ed effettuare il ritiro entro il 7 ottobre.

E’ molto importante però ricordare che si tratta di un qualcosa che deve essere fatto seguendo un calendario preciso che va in ordine alfabetico.

Coloro che invece hanno scelto di richiedere l’accredito automatico, ha possibilità di prelevare tale somma a partire dal primo ottobre.

Il pagamento Naspi e assegno unico

Coloro che percepiscono l’indennità Naspi dovranno sapere che la mensilità del mese di ottobre 2022 non verrà pagata seguendo un calendario preciso.

Sarà necessario attendere per scoprire in questi giorni le varie comunicazioni condivise sul sito dell’Inps.

Molto probabilmente però si tratta di un pagamento che avverrà in un periodo di tempo che va dal 7 al 15 ottobre. In linea di massima è possibile affermare che l’accredito della naspi varia anche in base a quando è stata inoltrata la domanda.

Chi invece sta attendendo il pagamento dell’assegno unico universale dei figli a carico dovrà sapere che si tratta di una somma che verrà pagata a partire dal 17 ottobre per tutti quelli che hanno inoltrato la domanda nel mese di febbraio.

Nel momento in cui questo invece è stata inviata nel mese di settembre non ci sarà nessun tipo di arretrato ma la somma che si riceverà sarà soltanto quella pari ad una mensilità.

Pagamento del bonus 200 €

Coloro che hanno fatto richiesta per il bonus € 200 si vedranno accreditata questa somma nel mese di ottobre. E questo è ciò che accadrà per tutti i titolari DIS-COLL, NASpI e disoccupazione agricola insieme a quelli che hanno già beneficiato della precedente indennità covid del 2021.

Ovviamente si tratta di un importo che verrà dato solo a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Il pagamento della pensione del reddito di cittadinanza del mese di ottobre del 2022 è stato messo a disposizione dal 21 del mese per coloro che hanno ottenuto già una ricarica del beneficio.

I nuovi titolari, ossia coloro che hanno richiesto il rinnovo otterranno la prima mensilità a partire dal 16 di ottobre.