Laparotomia, questa è l’operazione alla quale sarà sottoposto Papa Francesco oggi.

In pochi sanno di cosa si tratta, vediamo di spiegarlo in maniera semplice.

Con laparotomia si indicano delle operazioni chirurgiche che vengono effettuate praticando un incisione sull’addome per intervenire nella cavità addominale, arrivando agli organi all’interno per provare a trattare disturbi o delle patologie varie.

La scelta della laparotomia spetta al chirurgo, ecco come sceglie

Il chirurgo esegue la laparotomia in base al tipo di operazione da effettuare. In particolare ci sono tre tipi di laparotomia. Quella verticale con un’incisione praticata direttamente sull’addome, quella verticale, quella trasversale con incisioni praticate orizzontalmente.

In genere questa tecnica viene impiegata per operazioni su pancreas e surreni, oppure zona ostetrico ginecologica. Per concludere c’è la laparotomia obliqua che viene effettuata con l’incisione sull’addome in modo obliquo.

Ecco di che tipo di operazione si tratta

La scelta tra le tre tipologie di operazione spetta ovviamente al chirurgo che deve tenere conto di tutti i parametri importanti come la presenza di vasi sanguigni, di organi sui quali intervenire o su patologie da trattare per evitare complicanze che potrebbero manifestarsi durante l’intervento. O che potrebbero mettere il chirurgo in difficoltà.

Il chirurgo quindi prima valuta l’operazione da effettuare considerando tutti i criteri di valutazione appena citati e ovviamente le condizioni del paziente. Poi procede con l’intervento.

Papa Bergoglio ricoverato in ospedale due anni fa per un intervento all’intestino

Tornando a Papa Bergoglio, è stato effettuato un intervento all’intestino che richiede il ricovero di più giorni. Infatti il Pontefice non riuscirà a rientrare in Vaticano prima della prossima settimana. Al suo arrivo i giornalisti sono riusciti a scattare diverse foto.

Le foto mostrano il Papa mentre entra nella struttura. Vivrà qualche giorno nell’appartamento situato al decimo piano dell’ospedale di Roma, ovvero al Policlinico Gemelli. Il Pontefice è arrivato sulla 500 bianca con la Polizia che lo scontava.

I diversi ricoveri di Papa Francesco, ecco perché è stato in ospedale anche due mesi fa

Questo non è per lui il primo ricovero, ma l’ennesimo nel corso di diversi anni. Infatti soltanto due anni fa, ovvero nel luglio del 2021 venne operato all’ospedale Gemelli per stenosi diverticolare al sigma. Durante quell’intervento venne rimossa anche una parte del colon. Dopo una degenza di dieci giorni riuscì a rientrare in Vaticano e piano piano a riprendersi.

Poi tra il 29 marzo e l’1 Aprile 2023 è stato ricoverato una seconda volta, questa volta per trattare la bronchite infettiva. Ai tempi si era parlato tanto di covid, fu il il Policlinico Gemelli a smentire tutto.