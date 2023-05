È tra le spiagge più belle al mondo e si trova in Italia: un sogno ad occhi aperti

Nella classifica delle spiagge più belle al mondo ne comparirebbe anche una italiana. Ecco di quale meravigliosa spiaggia del nostro Paese si tratta.

Ecco che vi sveliamo quali sono le spiagge ritenute le più belle al mondo secondo una classifica. Tra queste, compare anche una spiaggia italiana forse poco conosciuta, ma che non ha nulla da inviare alle altre.

Le spiagge più belle al mondo

Il Corriere ha riportato una classifica, risultato dei Travelers’ Choice Beaches Awards 2023 di TripAdvisor. Si tratta di una classifica che mostra le spiagge più belle del mondo, in base all’opinione degli utenti che interagiscono con il portale.

Si tratta degli “Oscar delle spiagge”, che vengono assegnati a determinate zone di mare secondo criteri come la qualità e la quantità delle recensioni. Gli utenti di TripAdvisor hanno la possibilità di votare le località che preferiscono e questa classifica sarebbe il risultato dei voti dell’ultimo anno.

Ecco che di seguito vi sveliamo le prime sette posizioni della classifica:

Baía do Sancho, Brasile; Eagle Beach – Aruba, Caraibi; Cable Beach – Broome, Australia; Reynisfjara – Vik, Islanda; Grace Bay – Turks e Caicos, Caraibi; Praia da Falésia, Portogallo; Radhanagar Beach – Isola di Havelock, India.

Baía do Sancho, Brasile, si sarebbe posizionata prima in classifica per la sesta volta. All’ottavo posto, invece, si sarebbe piazzata una spiaggia italiana. Ecco che di seguito vi sveliamo di quale si tratta.

C’è anche spiaggia dei Conigli a Lampedusa

All’ottavo posto di questa classifica compare la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, una meravigliosa spiaggia siciliana, situata proprio sulla piccola isola che appartiene al Comune di Agrigento.

L’isola di Lampedusa si può raggiungere ogni giorno sia grazie ai collegamenti marittimi che a quelli aerei. La spiaggia in questione fa parte della riserva naturale dell’isola ed è quindi protetta. L’area è affidata alla gestione di Legambiente.

Per accedere alla zona, bisogna recarvisi in determinate ore, che sono quelle che vanno dalle ore 08:30 alle ore 19:30. Questo perché è fondamentale che si continui a preservare la nidificazione delle tartarughe marine.

L’area è sorvegliata dai volontari durante la stagione estiva, che è il periodo nel quale, naturalmente, la zona è più frequentata dai turisti. Il rischio del sovraffollamento in spiaggia è quello di sciupare l’habitat ed è proprio per questo che le associazioni cooperano per preservare questo gioiellino nel cuore di Lampedusa.

La zona vanta una grande varietà di flora e di fauna, che hanno molto a che vedere con quelle specie reperibili presso la costa nord africana. L’area è, inoltre, dimora di uccelli migratori, che vivono l’isola nei mesi che vanno da aprile fino a settembre. Si può trovare anche un tipo molto particolare di lucertola, lo Psammodromus algirus.

Arrivare sull’isola da Agrigento e in particolare da Porto Empedocle è possibile in circa 4 ore. Esiste la possibilità di raggiungere l’isola anche dal porto di Linosa, in circa 1 ora, per mezzo dei traghetti, che hanno prezzi a partire da 22 euro.

Che aspettate? Perdetevi nella bellezza di questa spiaggia siciliana, ritenuta tra quelle più belle del mondo secondo questa classifica.